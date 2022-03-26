Ночью в Кирове произошла погоня со стрельбой

В Кирове сотрудники ГИБДД вынуждены были применить табельное оружие для остановки транспортного средства.

Сегодня в 1:40 полицейские получили информацию об автомобиле ВАЗ на Привокзальной площади, водитель которого вероятно находится в состоянии опьянения.

Инспекторы обнаружили машину на перекрёстке ул.Щорса и Пугачёва. Водитель требование остановиться проигнорировал и попытался скрыться, увеличив скорость и грубо нарушая правила дорожного движения. Сотрудники ГИБДД начали преследование и на автодороге Киров — Стрижи — Оричи применили оружие, выстрелив по колесам автомобиля.

Нарушитель задержан, им оказался 26-летний кировчанин. Впоследствии он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Фото vk.com/gibdd43