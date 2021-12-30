Ночью в Кировской области произошёл пожар: два человека погибли

Обстоятельства трагедии в Зуевском районе сейчас выясняют специалисты. На месте работают сотрудники МЧС.

Сегодня, 30 декабря, около полуночи в пожарную часть Зуевского района поступил тревожный звонок. Загорелся дом в посёлке Октябрьский на улице Пионерская. На место незамедлительно были направлены спасатели. С огнём боролись девять человек и три специальных машины.

Огонь очень быстро распространялся. Здание погорело.

— К сожалению, два человека погибли. Это были взрослые, — уточнили в ГУ МЧС России по Кировской области.

Обстоятельства и причины случившего выясняются. Свою поверку проводит отдел надзорной деятельности.

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Кировской области