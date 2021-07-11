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Нокаутировавший на улице женщину кировчанин попал под уголовное дело

Игорь Нелюбин Новости, Выбор редакции, Главное, Происшествия

Кировская полиция возбудила уголовное дело по статье о нанесении побоев кировчанке на улице человеком, несколько дней считавшимся неизвестным и находящимся в розыске.

Инцидент произошел на ул. Грибоедова вечером 7 июля и вскоре видео с ним распространилось в соцсетях. На нем отчетливо видно, что собеседник выбрал момент, когда дама зазевалась и со всей силы ударил ее в лицо, после чего она упала без сознания на проезжую часть дороги, ударившись спиной о металлическое ограждение. Причем, прямо на глазах малолетнего сына.

Нападавший привел ее в чувство и скрылся с места происшествия, потому был объявлен в розыск. Вчера вечером СМИ распространили сообщение УМВД, что подозреваемого задержали. Это оказался 27-летний знакомый потерпевшей, она подала на него заявление в полицию. О полученных ею травмах и причине конфликта не сообщается.

Напомним, ранее в Кирове осудили на год лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком жителя Кирова, который в феврале на ступеньках магазина на Октябрьском проспекте ударил 52-летнего инвалида ногой. Видео также попало в соцсети и вызвало всеобщее возмущение, заставив заняться этим делом Следственный комитет.

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Игорь Нелюбин