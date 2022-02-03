Нолинская пройдоха одурачила восемь мужиков почти на полмиллиона рублей

Кировские полицейские раскрыли дело серийной мошенницы.

Более 442 тысяч рублей составил общий ущерб, причинённый 38-летней жительницей Нолинска незнакомым ей мужчинам. Год назад она решила промышлять обманом и завела несколько фейковых аккаунтов на сайте знакомств. Под разными именами общалась с мужчинами и выманивала у них деньги.

У одних якобы на покупку лекарств и платные процедуры в больнице, а кому-то (когда писала от имени осужденной) якобы на погашение ущерба потерпевшим от преступлений либо на услуги адвоката. В дальнейшем обещала всё вернуть, не собираясь этого делать.

В итоге реальных потерпевших установлено не менее восьми. Один из них перевел собеседнице аж 266 тысяч рублей за несколько месяцев на улаживание проблем с законом, другой — 89 тысяч на лечение и адвоката…

Тем не менее преступницу удалось вычислить и задержать. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ, следствие окончено. Иск скоро отправят в суд.