Нолинский автолюбитель заплатил 20 тысяч рублей за ложь об угоне

В кировском Следкоме сообщили о судебном решении по уголовному делу о ложном доносе.

К штрафу в 20 тысяч рублей приговорен судом 47-летний житель Нолинского района. Как установило следствие, будучи пьяным, он управлял своим автомобилем, не справился с управлением и съехал в кювет. Однако прибывшим на оформление протокола полицейским он заявил, якобы ехал не он, а машину у него угнали.

Его предупредили об ответственности за дачу ложных показаний, однако он все равно написал заявление на неустановленного мифического угонщика. Проведенная проверка показала отсутствие факта хищения автомобиля. На горе-водителя возбудили уголовное дело, которое на днях дошло до суда. Приговор пока не вступил в законную силу.