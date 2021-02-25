«Ностальгический» дизайн: кировские бренды времён СССР

Министр культуры региона Татьяна Мазур посетила выставку промдизайна в кировской диораме.

«Энергетика красоты и ностальгии» царит, по общему мнению организаторов и первых посетителей, на выставке образцов продукции советских времён, которой славились ведущие кировские предприятия.

«Вятка-автомат» как музейный экспонат

Уникальная экспозиция «Промышленный дизайн советской эпохи» (0+) представлена в кировской диораме. Это совместный проект Вятской торгово-промышленной палаты, областного краеведческого музея и регионального отделения Союза дизайнеров России. Большинство экспонатов взято из фондов областного музея. Но выставка не стала бы такой всеобъемлющей без поддержки заводских музеев. Как отметил на её открытии руководитель Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко, «звёзды сложились» и получилась уникальная возможность показать кировчанам и гостям города своего рода бренды, прославившие Кировскую область в советскую эпоху и сейчас вызывающие тёплые ностальгические воспоминания.

И действительно, нельзя равнодушно пройти мимо предметов, окружавших тебя с малых лет, но со временем потускневших в памяти. Это и студийный магнитофон «Олимп», за которым в своё время гонялись все российские меломаны, и первая стиральная машина «Вятка-автомат», освободившая женщин от нудной и тяжёлой ручной стирки, и мотороллер «Вятка» – гордость 80-х годов, и беличьи шубки советских модниц, и прогулочные детские коляски, которые были в большой цене у молодых мам, и знаменитые нововятские лыжи.

Идеи прошлого транслировать в настоящее

Всего не перечислишь. Главное, как было сказано на открытии, представленные изделия – от идеи до воплощения – создавались именно на нашей кировской земле, и нам есть чем гордиться. Часть изделий стала историей, часть ведущие кировские предприятия выпускают до сих пор.

– Тема промышленного дизайна на сегодня чрезвычайно актуальна,– сказал на открытии выставки заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Сергей Банин. – Предприятия, составляющие основу промышленного потенциала Кировской области, постоянно продумывают, как развиваться дальше, как выпускать конкурентоспособную востребованную продукцию, решать вопросы диверсификации оборонно-промышленного комплекса, применять инновационные подходы. Не зря говорится: большое видится на расстоянии. И прежние достижения, мудрые конструкторские решения надо транслировать в наше время. Этот формат (от прошлого к настоящему) и попытка спрогнозировать стратегическое видение будущего промышленности – тема на сегодня важная и её следует развивать.

Несмотря на пандемию

Министр культуры Кировской области Татьяна Мазур обратила внимание на то, что это – не первый музейный проект. И, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, всё было сделано оперативно.