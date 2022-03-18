Новая «клюква» от фабрики фейков

Западная фабрика фейков работает круглосуточно и без выходных – каждый день в социальных сетях появляются всё новые небылицы о происходящем на Украине и в Донбассе, о действиях российских военных.

В России созданы две платформы, где размещается достоверная официальная информация обо всех событиях – войнасфейками.рф и объясняем.рф.

Не верьте всему, что публикуется в интернете, проверяйте!

Так, в популярном паблике Каменск-Шахтинска пользователи обсуждают, что повышение цен на продовольственные товары якобы связано с большими расходами на беженцев из ЛДНР.

Однако давайте посмотрим факты. Ранее уже сообщалось, что средства на единовременные выплаты беженцам обязалось выделить Правительство РФ из федерального резервного фонда. При этом в начале марта в Ростовскую область поступило 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев.

17 марта губернатор Ростовской области прокомментировал повышение цен в регионе:

– Это наценка на уровне того, кто привез, кто поставил и кто продает. Некоторые объяснения внятные, это когда говорят: «Нам же нужно закупать следующий товар, а если там цена выросла, а у нас нет возможности повышать цену, тогда мы товар не закупим». В каждом конкретном случае нужно разбираться.

Более того, цены на многие товары теперь регулируются законом, поставщики по своему желанию не смогут завысить их стоимость.

Также появился фейк о том, что теперь жители России не смогут покупать продукцию компании Nike.

В действительности магазины Nike, StreetBeat, TheNorthFace, входящие в компанию Inventive Retail Group, продолжают работать. Ассортимент полностью сохраняется, а цены на товар корректируются с учетом роста курса доллара.

В последнее время было много новостей об уходе из России известных брендов. Но зачастую такие сообщения оказывались недостоверными или неточными.

В соцсетях Павловского, Россошанского и Богучарского районов Воронежской области пишут о сильных взрывах сегодня утром. Также появляются аудиозаписи в чатах, где говорят, что якобы российские ПВО сбили украинские ракеты, которые летели на аэродром в Бутурлиновке.

В правительстве Воронежской области официально заявили, что распространение этой информации — провокация. Цель таких постов — дестабилизировать обстановку на местах. Власти, МЧС и правоохранительные органы заверяют, что ситуация «продолжает оставаться контролируемой, прогнозируемой и спокойной».