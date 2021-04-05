Новая школа в Чистых Прудах стала самой популярной среди будущих первоклассников

В Кирове подвели предварительные итоги первых дней подачи заявлений в 1-е классы. Как сообщили в департаменте образования, 1 апреля было подано 3158 заявлений от родителей будущих учеников – это более 40 процентов от предполагаемого числа первоклассников.

Определились и школы – «лидеры общественного мнения». Рекордсменом по числу поданных заявлений стала школа №25 в Чистых Прудах, сданная к началу этого учебного года. В нее подали 285 заявлений.

Также среди самых популярных школ – лицей №21 (178 заявлений, школа №26 (154), ИТ-лицей (153), школа №27 (134) и лингвистическая гимназия (130).

Система электронной подачи заявлений работала без сбоев. Впрочем, на «горячую линию» поступали звонки от родителей, которые интересовались, как правильно пользоваться сервисом.

Напомним, что первый этап приемной кампании продлится до 30 июня. Вторым этапом, с 6 июля, смогут подать заявления родители детей, не проживающих на закрепленной территории.