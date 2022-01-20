Новое деревообрабатывающее производство появится в Шабалинском районе

В ходе рабочей поездки в Шабалинский район губернатор Игорь Васильев посетил СПК колхоз «Ударник» в с.Колосово и обсудил с его руководством перспективы развития. Ранее федеральный фонд развития промышленности одобрил предприятию займ в 101 млн рублей.

На эти средства планируется до 14,5 тыс. кубометров в год увеличить объём выпуска сухих пиломатериалов, а также запустить производство топливных гранул мощностью 7 тыс. кубометров в год.

Кроме того, в планах «Ударника» — построить современное деревообрабатывающее производство с максимальной механизацией всего цикла, жилые домов для рабочих и пеллетный завод, ориентированный на экспорт. Это будет безотходное производство — на пеллеты пойдут остатков деревообработки.