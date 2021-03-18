Новое оборудование для пожарных частей от «УРАЛХИМа» 

Г. Кирово-Чепецк, Кировская область, Россия – 18 марта 2020 года. Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» продолжает реализацию долгосрочной программы по обеспечению пожарной безопасности. Так, одним из важных событий этого года стало завершение строительства рукавной базы. Она расположена в здании специальной пожарно-спасательной части №3 Специального управления ФПС №16 МЧС России.

Строительство шло полтора года. Здесь проведен капитальный и косметический ремонт помещений общей площадью 157 м²: обшиты стены, смонтированы пол со специальным полимерным покрытием, системы водоснабжения и канализации, промышленной вентиляции и электрооборудования, полностью заменена электросеть (включая освещение) с повышением категории надежности электроснабжения. На данный момент помещения рукавной базы и установленное оборудование соответствуют всем нормативным требованиям в сфере строительства, санитарии и охраны труда.

Главное на базе — это новое оборудование: установка для испытания, сушки и талькирования пожарных рукавов ТЦ-13У, станок ТЦ-15ПБ для навязки и перекатки пожарных рукавов диаметром 51 мм, 66 мм, 77 мм и 150 мм, а также аппарат высокого давления Kärcher HDS 8/18-4M для мойки пожарных рукавов. Установленная аппаратура полностью автоматизирована, процессом управляет один оператор. Производительность достигает 100 погонных метров пожарных рукавов в час.

Новое современное оборудование и обустроенное рабочее место оператора базы позволят качественно и оперативно обслуживать после использования пожарные рукава, находящиеся на вооружении специальных пожарно-спасательных частей №№ 1 и 3, общей протяженностью 17 километров, а также повысить уровень боеготовности Кирово-Чепецкого пожарно-спасательного гарнизона для выполнения задач по предназначению.

Сумма затрат филиала «КЧХК» на ремонт базы и приобретение техники составила 4,1 миллиона рублей (в т.ч. НДС).