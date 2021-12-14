Новогодний корпоратив в Кирове обойдется работодателям в 64,7 тысячи рублей

Организация новогоднего корпоратива в Кирове обойдется работодателям в 64,7 тысячи рублей. В такую сумму оценивается 6-часовое мероприятие на 50 человек без учета алкоголя, сообщают «Авито Услуги».

Как отмечают эксперты, после ковидных ограничений прошлого года российские компании решили устроить настоящий праздник. С октября спрос на услуги по проведению корпоративов в Кирове вырос на 131 процент.

Еще в октябре работодатели начали готовить подарки для сотрудников. За последние 2 месяца спрос на изготовление эксклюзивных подарков вырос на 88 процентов. Самыми популярными презентами являются сладкие наборы со съедобным логотипом компании, мыло ручной работы и именные кружки. Средняя стоимость подарка составляет 550 рублей.

Предусмотрительные руководители уже забронировали залы для проведения новогодних корпоративов. Спрос на аренду праздничных помещений вырос на 184 процента. Стоимость аренды зависит от места и начинается от 500 рублей за час. Работа декораторов оценивается в среднем 2 тысячи рублей в час.

Новогодний фуршет обойдется компаниям приблизительно в 500 рублей на человека. Входит в цену корпоратива и доставка коллектива на место праздника. Услуги ведущего, который поможет сделать праздник веселее, будут стоить от 1,2 тысячи рублей в час.

Ранее мы писали, что в Кирове начали строить новогодний городок на Театральной площади.