Новость о рыбаке, который спас двух детей в Кирове, оказалась фейком

Информация о кировском рыбаке, прошедшая в кировских соцсетях и СМИ, оказалась фейковой. Однако сама история все же имела место быть. Как все произошло на самом деле?

Покопавшись в интернете, мы выяснили, что инцидент действительно произошел в Кургане в 2020 году. 16 ноября под Кировским мостом на реке Тобол под лед провалились двое ребят: брат и сестра.

На помощь детям пришел местный житель, пенсионер Андрей Леонидович Половников. Он вытащил девочку, а потом и мальчика, который уже ушел под воду. От холода и нехватки воздуха ребенок посинел. Мужчина откачивал его до приезда скорой помощи. Мальчик остался жив.

«Спасатель Андрей» действительно оказался рыбаком со стажем, а также бывшим моряком и водителем скорой помощи.

К сожалению, «супермен» оказался не вятским, о чем наверняка жалеют многие жители города. Вероятно, подхватить историю кировские паблики заставил Кировский мост – «наше» название. Однако сам поступок, где бы он ни был совершен, заслуживает уважения. И опровергать такой «фейк» даже немного жаль…

P.S. Фото героя настоящее.

Герои живут и в Кировской области. Так, в прошлом году полицейский из Кирово-Чепецка спас мальчика, который провалился под лед.