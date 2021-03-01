Нововведения в законодательстве: что изменится для кировчан с 1 марта

С первого дня весны в России произошло несколько нововведений в законодательстве.

Информационное агентство ТАСС составило список того, о чем стоит помнить гражданам, поскольку они затронут жизни большинства жителей страны.

Персональные данные будут защищать лучше. Отныне нельзя будет дать согласие на распространение персональных данных граждан «по умолчанию». Во время заполнения документов гражданам нужно будет принимать решение, какую информацию можно раскрывать — фамилию и имя, адрес, телефон, а что оставить в тайне. Кроме этого, теперь все организации обязаны уничтожать персональные данные по первому же заявлению.

Детей до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых, с сегодняшнего дня запрещено высаживать из общественного транспорта за то, что они не оплатили проезд.

В марте завершается возможность автоматического начисления ежемесячных выплат на детей до 3 лет семьям с доходом, не превышающим двух прожиточных минимумов. Теперь родителям снова нужно обращаться в МФЦ или соцзащиту населения для назначения выплат.

Кроме того, в конце этого месяца заканчивается срок действия трёх мер поддержки введённых в пандемию:

Упрощённый порядок регистрации безработных и выплаты пособий.

Срок, когда можно обратиться за единовременными детскими выплатами по 5 тысяч рублей на детей до 8 лет.

Финансовые организации смогут отказаться от кредитных каникул для заемщиков и вернуться к назначению пеней и штрафов за просрочку.

На автодорогах изменили дорожный знак сообщающий о фотовидеофиксации. Его будут размещать на загородных трассах в 150–300 м от начала снимаемого участка дороги и на въезде в населенные пункты.

Сегодня начинают действовать новые санитарно-эпидемиологические правила, которые изменят, в частности, требования к качеству питьевой воды, площадкам для накопления отходов, содержанию зданий и помещений. Это в первую очередь касается многоквартирных жилых домов. Управляющая компания теперь должна не реже одного раза в месяц чистить, мыть и дезинфицировать мусоропровод.

Отныне каждый россиянин может прийти в Пенсионный фонд с просьбой привести в электронный вид его бумажную трудовую книжку, информацию, которая у него была записана до начала прошлого года.

С сегодняшнего дня ввели уголовную ответственность для иностранных агентов. Если они не заявили о себе, то их можно будет посадить на 5 лет за уклонение от предоставления бумаг, определяющих их статус, и за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента.

В марте в два раза увеличили административное наказание за неподчинение требованиям силовиков. Это касается не только ситуаций во время митингов, но и в повседневной жизни. Кроме штрафов и ареста, применяемых ранее, ввели обязательные работы на срок до 120 часов.

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