Нововведения в законодательстве: что изменится для кировчан с 1 марта

С первого дня весны в России произошло несколько нововведений в законодательстве.
Информационное агентство ТАСС составило список того, о чем стоит помнить гражданам, поскольку они затронут жизни большинства жителей страны.
- Персональные данные будут защищать лучше. Отныне нельзя будет дать согласие на распространение персональных данных граждан «по умолчанию». Во время заполнения документов гражданам нужно будет принимать решение, какую информацию можно раскрывать — фамилию и имя, адрес, телефон, а что оставить в тайне. Кроме этого, теперь все организации обязаны уничтожать персональные данные по первому же заявлению.
- Детей до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых, с сегодняшнего дня запрещено высаживать из общественного транспорта за то, что они не оплатили проезд.
- В марте завершается возможность автоматического начисления ежемесячных выплат на детей до 3 лет семьям с доходом, не превышающим двух прожиточных минимумов. Теперь родителям снова нужно обращаться в МФЦ или соцзащиту населения для назначения выплат.
Кроме того, в конце этого месяца заканчивается срок действия трёх мер поддержки введённых в пандемию:
- Упрощённый порядок регистрации безработных и выплаты пособий.
- Срок, когда можно обратиться за единовременными детскими выплатами по 5 тысяч рублей на детей до 8 лет.
- Финансовые организации смогут отказаться от кредитных каникул для заемщиков и вернуться к назначению пеней и штрафов за просрочку.
- На автодорогах изменили дорожный знак сообщающий о фотовидеофиксации. Его будут размещать на загородных трассах в 150–300 м от начала снимаемого участка дороги и на въезде в населенные пункты.
- Сегодня начинают действовать новые санитарно-эпидемиологические правила, которые изменят, в частности, требования к качеству питьевой воды, площадкам для накопления отходов, содержанию зданий и помещений. Это в первую очередь касается многоквартирных жилых домов. Управляющая компания теперь должна не реже одного раза в месяц чистить, мыть и дезинфицировать мусоропровод.
- Отныне каждый россиянин может прийти в Пенсионный фонд с просьбой привести в электронный вид его бумажную трудовую книжку, информацию, которая у него была записана до начала прошлого года.
- С сегодняшнего дня ввели уголовную ответственность для иностранных агентов. Если они не заявили о себе, то их можно будет посадить на 5 лет за уклонение от предоставления бумаг, определяющих их статус, и за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента.
- В марте в два раза увеличили административное наказание за неподчинение требованиям силовиков. Это касается не только ситуаций во время митингов, но и в повседневной жизни. Кроме штрафов и ареста, применяемых ранее, ввели обязательные работы на срок до 120 часов.
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