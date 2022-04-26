Нововятич сел за второе избиение человека до смерти

В Нововятском районе города Кирова осудили убийцу собутыльника.

Преступление произошло еще в сентябре прошлого года. Как обычно бывает, два приятеля распивали спиртное в квартире доме на ул. Гагарина, поругались. Конфликт вылился в драку, в ходе которой 48-летний обвиняемый избил руками и ногами оппонента так, что тот скончался от полученных травм.

Было возбуждено уголовное дело по факту умышленно причинения тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый ранее уже был осужден за аналогичное преступление. Суд учёл это и назначил ему 11 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Тот пытался опротестовать приговор в апелляционной инстанции, но безрезультатно.