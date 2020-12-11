Новые профессии, которые выбирают жители Кировской области

Освоить ранее незнакомые навыки удалось 467 кировчанам по федеральной программе WorldSkills Express.

В Кировской области реализуется программа «Ворлдскиллс Экспресс» по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию россиян, пострадавших из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Проект по переобучению граждан реализуется системой образования и занятости населения в тесном взаимодействии c техникумами и колледжами региона. Всего до конца 2020 года новые профессии получат 985 человек.

В настоящее время все скомплектованные группы приступили к обучению по выбранным компетенциям – до конца года все участники должны получить свои скиллс-паспорта. Пройти переобучение или получить новую профессию по программе можно по наиболее востребованным на рынке труда региона специальностям, среди которых самыми популярными являются парикмахерское искусство, дошкольное воспитание, сварочные технологии, сухое строительство и штукатурные работы, технологии моды, полимеханика и автоматизация.

Обучение «с нуля»

Переобучение граждан проходит на базе 11 колледжей и техникумов Кирова, Кирово-Чепецка, Нолинска, Вятских Полян, Слободского, Кумён, а также в Вятском государственном университете. В общей сложности новые специальности можно получить по 22 компетенциям, представленным в регионе. Обучение ведётся как в очном, так и в дистанционном форматах.

Как напомнил первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, цель программы – оказание мер поддержки в сфере занятости, а также предоставление возможности приобрести дополнительные профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда. Большинство программ предполагает, что специальность человек может получить «с нуля», либо освоить дополнительный профессиональный навык. После переобучения он сможет трудоустроиться и реализовать себя в выбранном направлении.

Организаторами проекта являются Минпросвещения РФ, Федеральная служба по труду и занятости и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Федеральным оператором определён Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Скиллс-паспорт – это уверенность

Игорь Щинов в качестве новой профессии выбрал сварщика и уже завершил обучение в Вятском электромашиностроительном техникуме. Как отметил выпускник программы, полученные навыки пригодятся в жизни, а скиллс-паспорт поможет чувствовать себя более уверенно на рынке труда.

– За довольно короткий срок дали теоретические знания и организовали множество практических занятий. Научили сваривать различные соединения металлических деталей в различных положениях. Этого вполне достаточно, чтобы получить базовые навыки и выполнять несложные работы. Очень впечатлила материальная база техникума, современные сварочные посты и качественные расходные материалы – мы учились сваривать японскими электродами. Отдельное спасибо мастерам производственной практики, настоящим профессионалам. За три недели курсов они сумели научить всем необходимым навыкам, – поделился своими впечатлениями Игорь Щинов.

И хотя пока мужчина не планирует менять свою работу, ему уже поступали такие предложения – работодатели присутствуют на завершающих практических занятиях и могут оценить качество выполняемых работ каждого участника программы переобучения.

Кстати

В городе Вятские Поляны одним из самых востребованных направлений является инженерный дизайн CAD. Из подавших свои заявки на переобучение 123 человек 90 уже завершили обучение. Новые профессии по международным стандартам участники получают на базе Вятскополянского механического техникума. Ещё 30 человек там обучили по профессии станочника широкого профиля.