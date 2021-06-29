Новый арт-объект в парке имени Кирова уберут

Об этом сообщили в городской администрации.

Накануне Киров обсуждал установку у колеса обозрения необычной архитектурной композиции. Там появилась скульптура в виде двух рук, сплетённых в форме сердца.

Оказалось, что фото-зону установили без необходимых согласований. На подобные объекты важно получать разрешение. Документы могут выдать в территориальном отделе. Но владельцы композиции туда не обращались.

Кому-то из кировчан арт-объект пришёлся по душе, кого-то напугал. Но несмотря на расхожие мнения, многие фотографировались у выросших из земли красных рук.

Вчера же вечером стало известно, что городская администрация предписала убрать скульптуру. Владельцу необходимо сделать это в ближайшее время. Об этом пишет портал «Свой кировский» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Фото: Галина Новинская