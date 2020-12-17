Новый кинотеатр в Кирове приглашает на фантастические боевики

«КиноJam» хоть пока и не открыл свои двери для гостей, но уже начал выкладывать анонсы новогодних лент.

В официальной группе кинотеатра на смену объявлениям о поиске работников пришли анонсы кинолент. Так, накануне вечером кировчан пригласили на два фантастических боевика – канадского и российского производства: «Брешь» с Брюсом Уиллисом и «Реальные пацаны против зомби». Кроме этих лент предлагают посмотреть «Самый новый год», «Неадекватные люди-2» и «Звонок. Последняя глава».

А также в соцсети выложен пост о том, что кинотеатр готов принимать первых посетителей: «Мы готовы к открытию с прежним суперзвуком и суперкачественным изображением!» Для подтверждения слов к тексту прикреплена фотография украшенного к новому году холла пока пустующего кинотеатра.

Однако даты открытия так и не называются. Кировчан, сохраняя интригу, дальше призывают «ждать анонсов». Между тем новый кинотеатр обещали запустить в работу в середине декабря.

Фото: vk.com/kinojam_kirov