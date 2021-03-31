Памятник природы регионального значения создан в Кировской области

В Кировской области появился ещё один памятник природы регионального значения.

Это Южно-таёжный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть». Он находится в Верхошижемском районе в окрестностях села Зониха.

В постановлении правительства области обозначены границы памятника природы и условия режима его особой охраны.

В частности, запрещено предоставление участков в аренду, проведение сплошных рубок, промысловая охота, заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов (кроме как для собственных нужд), ведение сельского хозяйства и др.

В то же время допускаются научные исследования, эколого-просветительская деятельность и экотуризм.

В Кировской области — свыше 170 памятников природы регионального значения.

Фото turbina.ru