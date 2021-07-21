Новый павильон на Октябрьском рынке начнут строить в этом году

Строительство нового павильона на Октябрьском рынке Кирова начнётся в этом году.

Сейчас проектная документация повторно проходит государственную экспертизу. При её разработке учли требования к нормативному состоянию уровня шума, качества воздуха и других параметров — на период строительства объекта и его дальнейшей эксплуатации.

Строительно-монтажные работы должны начаться в III квартале и завершиться в течение 15 месяцев. Для их финансирования будут использоваться средства АО «Центральный рынок» и кредиты.

Сейчас на территории Октябрьского рынка действует ярмарка, закрывать которую не планируется. Основной павильон был демонтирован в прошлом году.

Фото admkirov.ru