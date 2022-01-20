Новый спорткомплекс открылся в Шабалинском районе

В начале января в пгт Ленинское (Шабалинский район) открылся новый спорткомплекс.

Его инфраструктура включает зал для занятий, комнаты для тренеров и техперсонала, душевые, раздевалки и санузлы. Работы велись на средства регионального бюджета. В конце декабря здание передали на баланс местной спортшколы.

Одновременно в спорткомплексе (его площадь — более 400 кв.м.) могут тренироваться 83 человека. Здесь планируется проводить соревнования и сдавать нормативы ГТО. Первый турнир по самбо с участием юных спортсменов из многих районов области состоялся в начале января.

По словам губернатора Игоря Васильева, который сегодня работает в Шабалинском и Свечинском районах, развитию спортивной инфраструктуры областные власти уделяют большое внимание.