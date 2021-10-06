Нужна ли охрана жилых комплексов?

Профессиональная охрана позволяет обеспечить безопасность многих объектов, в том числе жилых комплексов. Каждый человек беспокоится о себе, о своем имуществе и не хочет столкнуться со взломом или кражей. Особенно актуальна охрана, если жилой комплекс находится в зоне риска, предположим, недалеко от рынка, вокзала, больших ТЦ, в отдалении от основной инфраструктуры. Как утверждают специалисты охранного предприятия «Родина»: Если принять комплексные меры, не придётся переживать о своей безопасности.

Для чего нужна охрана жилых комплексов?

Люди хотят чувствовать себя в безопасности, когда находятся на детской площадке возле подъезда, в квартире, на парковке. Также они желают быть уверенны в сохранности своего имущества. Если нет охраны, то от взлома может не защитить даже надёжный замок и прочная дверь. Важно заранее позаботиться о своей безопасности, а не ждать, пока что-то случится. Знание того, что жилой комплекс охраняется, ведется видеосъемка, контролируются подъезды, входы — отпугнёт злоумышленников. Удастся предупредить кражи, разбой и другие преступления. Более того, сами жильцы будут лучше контролировать свои действия, эмоции, так как любые конфликты и неподобающее поведение будут запечатлены на видеокамеру.

Виды охраны жилых комплексов

Чтобы полностью обезопасить жильцов, требуется позаботиться о правильной организации системы охраны. Чаще всего, за услугой охраны жилых комплексов, обращаются в ЧОП, так как частное предприятие способно обеспечить защиту больших объектов и проследить за порядком. Специалисты наблюдают за порядком на прилегающих территориях дома, за входом, следят за общественным порядком, пресекает конфликты, предупреждает совершение преступлений.

Существуют разные виды охраны жилых комплексов:

Круглосуточное видеонаблюдение в холлах и на каждом этаже;

Физическая охрана: проверка документов у посетителей, наличие контрольно-пропускных пунктов, патрулирование периметра;

Установка сигнализаций, видеонаблюдения;

Использование специальных охранных системы, способных моментально среагировать на незаконное проникновение.

Прежде чем выбрать определённую стратегию и гарантировать безопасность, специалистами охранных структур проводится тщательный анализ объекта. Профессионалы ориентируются на инфраструктуру микрорайона, на особенности многоквартирного дома, на наличие парковки, зон отдыха и т. п. Больше об услуге можно узнать здесь.