Нужна ли охрана жилых комплексов?

Для чего нужна охрана жилых комплексов?
Люди хотят чувствовать себя в безопасности, когда находятся на детской площадке возле подъезда, в квартире, на парковке. Также они желают быть уверенны в сохранности своего имущества. Если нет охраны, то от взлома может не защитить даже надёжный замок и прочная дверь. Важно заранее позаботиться о своей безопасности, а не ждать, пока что-то случится. Знание того, что жилой комплекс охраняется, ведется видеосъемка, контролируются подъезды, входы — отпугнёт злоумышленников. Удастся предупредить кражи, разбой и другие преступления. Более того, сами жильцы будут лучше контролировать свои действия, эмоции, так как любые конфликты и неподобающее поведение будут запечатлены на видеокамеру.
Виды охраны жилых комплексов
Чтобы полностью обезопасить жильцов, требуется позаботиться о правильной организации системы охраны. Чаще всего, за услугой охраны жилых комплексов, обращаются в ЧОП, так как частное предприятие способно обеспечить защиту больших объектов и проследить за порядком. Специалисты наблюдают за порядком на прилегающих территориях дома, за входом, следят за общественным порядком, пресекает конфликты, предупреждает совершение преступлений.
Существуют разные виды охраны жилых комплексов:
- Круглосуточное видеонаблюдение в холлах и на каждом этаже;
- Физическая охрана: проверка документов у посетителей, наличие контрольно-пропускных пунктов, патрулирование периметра;
- Установка сигнализаций, видеонаблюдения;
- Использование специальных охранных системы, способных моментально среагировать на незаконное проникновение.
Прежде чем выбрать определённую стратегию и гарантировать безопасность, специалистами охранных структур проводится тщательный анализ объекта. Профессионалы ориентируются на инфраструктуру микрорайона, на особенности многоквартирного дома, на наличие парковки, зон отдыха и т. п. Больше об услуге можно узнать здесь.