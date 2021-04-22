Свое мнение об этом может выразить каждый житель областного центра.

На сайте горадминистрации проводится опрос общественного мнения. Тема — «Нужны ли в Кирове ярмарки выходного дня». Кроме того, горожане могут указать предпочтительное место их проведения, периодичности торговли на открытом воздухе и многом другом.

В кировском департаменте экономического развития и предпринимательства сообщили, что ярмарки — важны для местных товаропроизводителей, в том числе фермерских хозяйств.

Выразить свое мнение на эту тему может каждый кировчанин, перейдя по ссылке.