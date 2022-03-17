О чем говорил Владимир Путин на совещании о мерах поддержки регионов

16 марта Президент РФ Владимир Путин провел совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов в условиях санкций. О чем говорил глава государства?

О спецоперации на Украине

Это помощь нашим людям на Донбассе, которые в течение почти восьми лет самыми варварскими методами — блокадой, крупномасштабными карательными акциями, терактами и постоянными артиллерийскими обстрелами — подвергались настоящему геноциду.

Все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине.

Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами.

О санкциях

Введение санкций — это логическое продолжение, концентрированное выражение безответственной, недальновидной политики правительств и центральных банков США и стран ЕС. Серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, по доверию и к американскому доллару как основной резервной валюте.

Аресты зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц — это урок и для национального бизнеса, что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну.

Надо четко понимать, что новый пакет санкций и ограничений против нас последовал бы при любом развитии событий.

О травле русских граждан за рубежом

Во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле сегодня: отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей, запрещают русскую музыку, культуру, литературу. Пытаясь «отменить» Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия.

О последствиях санкций

Российские финансовые компании, крупные предприятия, малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентным давлением.

Первой под удар санкций попала банковская система, но российские банки справились с этим вызовом. Работая буквально в круглосуточном режиме, они продолжают проводить платежи и расчеты граждан, обеспечивать деятельность предприятий.

Вторая волна санкций была призвана спровоцировать панику в торговой сфере. По оценкам, за прошедшие 3 недели дополнительный спрос на товары превысил триллион рублей. Но отечественные производители, поставщики, транспортные и логистические компании сделали все, чтобы избежать масштабного дефицита в розничных сетях.

О мерах соцподдержки

Российская экономика обязательно адаптируется к новым реалиям. Безусловно, потребуются глубокие структурные изменения, и не буду скрывать, они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы.

В этой ситуации наша задача — минимизировать подобные риски. Не только строго выполнять все социальные обязательства государства, но и запускать новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и их доходов.

Какие меры поддержки будут приняты?

Выплаты на детей с 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами – от 50 до 100 процентов МРОТ.

Поддержка людей, оставшихся без работы из-за санкций (меры прорабатываются).

Увеличение зарплат бюджетникам и социальных выплат.

В ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере. Прошу Правительство рассчитать точные параметры такого повышения.

О расширении полномочий глав регионов

Очень многое сейчас зависит от инициативы руководителей субъектов Федерации, от их готовности брать на себя ответственность. Сегодня мною подписан указ о дополнительных полномочиях глав регионов — они смогут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке наших граждан, экономики, социальной сферы исходя из реального положения дел на местах.

Также Путин дал губернаторам поручение создать в регионах оперативные штабы по обеспечению экономического развития. В Кировской области такой штаб уже есть.

О возросшей роли бизнеса

Ключевую роль в преодолении текущих проблем должен сыграть частный бизнес… На внешнее давление мы должны ответить максимальной предпринимательской свободой и поддержкой деловой инициативы.

Прошу Правительство, силовые ведомства, надзорные органы продолжить работу по снятию неоправданных административных, регуляторных барьеров. Тем более нельзя отвлекать бизнес и региональные власти от решения самых острых, насущных задач, нагружая их разного рода проверками и контрольными мероприятиями.

Какие еще меры поддержки для бизнеса планируется ввести?

Увеличить объемы авансирования по госконтрактам до 50 процентов всей суммы и сокращение сроков оплаты поставленных товаров и услуг.

Привлекать дополнительные ресурсы от институтов развития (Фонда развития промышленности, Банка МСП и других).

Об обеспечении жителей необходимыми продуктами и лекарствами

Важнейшая задача — обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, прежде всего имею в виду товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия. Нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам. При этом необходимо исключить ручное вмешательство в регулирование цен.

О продолжении работ по нацпроектам

Федеральное финансирование проектов, строек будет осуществляться, как и договаривались, в полном объёме… Также регионам уже выделены дополнительные средства на дорожное строительство.

Об увеличении дотаций для регионов

На бюджеты субъектов Федерации сейчас ложится серьёзная дополнительная нагрузка, поэтому, как и договаривались, мы дополнительно проиндексируем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Также будут отсрочены запланированные на текущий год выплаты по бюджетным кредитам. При необходимости мы рассмотрим возможное увеличение объема инфраструктурных кредитов.

…и о том, что Россия выстоит

Еще раз повторю: текущая ситуация — это, безусловно, испытание для всех нас. Уверен, мы пройдем его достойно, упорным трудом, совместной работой и взаимной поддержкой преодолеем все трудности и станем еще сильнее, как это всегда было в истории тысячелетней России. На это, на такую работу я и хочу вас настроить.