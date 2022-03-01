О чём говорили в Кирове на первом заседании совета по экологии

Его провёл председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Об экологии – открыто

В Кирове состоялось первое заседание экспертного совета по экологии, созданного при председателе правительства Александре Чурине. Диалоговую площадку возглавил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. В мероприятии приняли участие министр охраны окружающей среды Алла Албегова, глава администрации Кирова Дмитрий Осипов, представители регоператора, а также кировские общественники и предприниматели.

В своём вступительном слове Рашид Исмаилов подчеркнул, что главной задачей совета станет открытое обсуждение «болевых точек» экоповестки Кировской области и поиск вариантов их устранения.

— Наша цель – детально погрузиться в экологическую повестку, выявить острые места и найти пути решения проблемы. Мы постараемся не формально подходить к этому вопросу, а действительно спрашивать с ответственных лиц. Все предложения совета будут направляться в правительство региона для принятия соответствующих решений.

На первом заседании собравшиеся обсудили 2 весьма масштабных вопроса – реформу чистоты и состояние атмосферного воздуха в Кирове. Выступления были эмоциональными, а обсуждения – бурными. О чём шла речь?

О реформе чистоты: до и после

В 2019 году в Кировской области стартовала реформа ТКО. И если до этого мусорная сфера практически не регулировалась, то сейчас ситуация кардинально изменилась. О том, что было сделано, рассказала Алла Албегова.

В настоящее время системой сбора отходов охвачено 94% населённых пунктов (против 34% в 2019 году). Создано и обустроено 1716 контейнерных площадок. За 3 года на эти цели выделено более 100 миллионов рублей. («На моей памяти ранее такого не было», — отметила Алла Албегова).

Создаётся государственный контейнерный парк. За 3 года реформы регоператором закуплено и передано в Киров и районы области почти 9 тысяч контейнеров. В 2022 году запланирована покупка ещё 1,5 тысячи баков. Уборкой и вывозом отходов занимаются 173 единицы техники.

— И самое главное – в районах сохранены местные перевозчики. Никто не ушел с этого рынка, хотя отдельные СМИ транслируют обратное. Вместо ранее 3 частных компаний, аффилированных друг с другом, лоты обслуживают 6 генеральных перевозчиков, — сказала министр.

О создании современных полигонов ТКО

На начало реформы в Кировской области было порядка 25 полигонов ТКО. Большинство из них – маломощные объекты, созданные по устаревшим технологиям. Согласно терсхеме, к 2030 году в регионе останутся 7 полигонов, построенных в соответствии с современными требованиями.

— Основной акцент будет сделан на сортировке и обработке ТКО. Это позволит сократить количество отходов, идущих на полигоны, — отметила Алла Албегова.

О строительстве мусоросортировочного завода

Вопрос создания сортировочных и перерабатывающих мощностей стоит особенно остро. Работа в этом направлении ведётся уже давно. Так, изначально строительство мусоросортировочного завода было запланировано у деревни Лубягино. Однако местные жители воспротивились появлению объекта по соседству с деревней (не отрицая, впрочем, что он нужен – «но только не рядом с нами»).

Правительство региона пошло навстречу населению, отказавшись от своих планов.

— Новый участок искали почти 2 года. Он подобран. Речь идёт о территории в Слободском районе вблизи ранее действовавшего полигона ТБО Скоковы, — рассказала Алла Албегова.

На данном участке появится экотехнопарк. Процесс его запуска будет двухэтапным. На первом этапе будет построен новый мусоросортировочный завод на 200 тысяч тонн, а также объект утилизации на 90 тысяч и небольшой объект по размещению неутилизируемых «хвостов». Это даст порядка 150 рабочих мест.

Второй этап предполагает расширение технопарка: создание промзоны по переработке отсортированных фракций, привлечение резидентов и открытие дополнительных рабочих мест.

Параллельно будет разработан проект по ликвидации накопленного вреда на полигоне Скоковы, а ранее размещенные отходы направлены на переработку. Финансирование проекта будет вестись за счёт средств бюджетного кредита. Инвестором станет регоператор.

— Такой подход даст мультиэффект с высвобождением территории, которая ранее предполагалась под захоронение отходов, — отмечает глава минприроды.

Про тарифы ТКО

За качественную услугу – платим. До начала реформы ТКО инфраструктура по обращению с мусором практически отсутствовала. Контейнеры стояли лишь в крупных населённых пунктах, площадки не были обустроены, а отходы лежали на свалках у деревень, в лесах и оврагах. Вполне понятно, почему платы за вывоз мусора как таковой не было или она была мизерной, чтобы довезти отходы на тракторе на телеге до ближайшей свалки.

В настоящее время плата за вывоз мусора в Кировской области находится на уровне среднероссийской. Сохранять её на приемлемом уровне удаётся благодаря социальному решению, принятому правительством области, — объединить территории и усреднить тариф.

— Когда принималась терсхема, область была поделена на несколько зон и рассчитана примерная плата граждан. В некоторых зонах плата прогнозировалась в разы больше, чем сейчас – до 1,5 тысячи с человека в месяц. Это неподъёмная сумма для жителей сельских территорий. Поэтому мы пошли другим путём, — отметила Алла Албегова.

Глава минприроды подчеркнула, что взять «мусорную систему» под контроль стало возможным благодаря созданию единого регионального оператора.

— Это решение поддерживают все главы районов. Госуправление – это прозрачность и контроль. Благодаря единому регоператору было сэкономлено 200 миллионов рублей. Высвобождающиеся средства пойдут на развитие и инвестирование в новые объекты сортировки и переработки ТКО, а также в развитие системы РСО.

О свалках

Грандиозная работа, по словам Аллы Албеговой, идёт в Кировской области по ликвидации поселковых свалок. С 2012 года было ликвидировано более 300 свалок. Есть результаты и по крупным городским свалкам – до 2025 года их станет ещё на 6 меньше.

— В 2019 году была ликвидирована свалка в Вахрушах, в этом году будут завершены работы в Слободском. В 2023 году пройдёт рекультивация свалки в Омутнинске. Сейчас мы ждём приказа о выделении средств в размере около 300 миллионов рублей на эти цели. Начинаются экспертизы по подготовке ликвидации ещё двух свалок – в Малмыже и Лузе. Работы будут завершены в 2024 году.

Получил положительные заключения проект по ликвидации самой большой свалки областного центра в Костино. Все они будут ликвидированы благодаря федеральной поддержке. Если бы не нацпроект «Экология», своими силами мы бы не справились, — подчеркивает Алла Албегова.

«Ситуация стабилизирована, идёт рабочий процесс»

Так отметила в своём докладе о состоянии «мусорной» сферы Алла Албегова. И это подтверждают цифры. Экологическую статистику представил на суд совета глава ЦУР Игорь Панкратов:

— В январе-феврале 2021 года сотрудниками ЦУР было зарегистрировано 2744 сообщения по линии ТКО, за этот же период 2022 года – 102. Системных проблем мы не наблюдаем. Отдельные вопросы касаются переполнения контейнеров. Все жалобы оперативно отрабатываем. Информация передается в профильные органы, и в течение 9 часов человек получает ответ. Хочу также отметить, что в отношении населения к действиям правительства есть положительная динамика.

Анализ региональной экоповестки ведётся преимущественно через соцсети. В интернете хорошо «заходит» негатив: мрачные картинки и тексты в стиле «помогите, нас опять травят дымом!». Люди репостят их, полагая, что таким образом выражают свою гражданскую позицию. От внимания ускользает конструктив – а что я могу сделать, чтобы мой город стал чище?

В связи с этим Рашид Исмаилов акцентировал внимание участников заседания на важности донесения до людей достоверного экоконтента.

— По нашей теме идет очень много информационного шума. Простые люди в нем теряются, у них складывается ошибочное мнение. Работа ведётся, но никто о ней не знает. Поэтому мы должны подумать, как усилить каналы коммуникации с нашим главным потребителем – населением. Нужно давать позитивный и правдивый контент, и чтобы люди знали, где его найти, — отметил председатель РЭО.

Свою помощь в информационной поддержке предложили «Городские проекты», а также экоактивист и депутат ОЗС Анастасия Скурихина.

— Охват людей, которые видят наши новости, — 200 тысяч. Я давно говорю – давайте нам новости, мы будем публиковать их, — сказала Анастасия.

О раздельном сборе мусора

О том, что за РСО будущее, говорилось уже не раз. И Кировская область активно работает над развитием РСОшной экосистемы. В настоящее время под эгидой регоператора АО «Куприт» в регионе действуют проекты «Вятка без мусора» и «Экососеди». Также на улице Молодой Гвардии, 14в работает Экоцентр, куда можно принести мусор, подлежащий переработке. Желающих много – почти 1000 человек в неделю.

В Кирове и Кирово-Чепецке установлены 7 экопунктов, а в двух микрорайонах областного центра и в деревне Лубягино имеются сетки для сбора пластика. Также «Куприт» поддерживает проект «Сдай сам», в рамках которого функционируют около 30 накопителей сырья.

Включаются в работу и органы власти. В здании правительства области и в минприроды установлены ёмкости для сбора макулатуры и пластика. Также есть в минприроды. В планах охватить РСО и другие ведомства и министерства.

Работу Кировской области по развитию раздельного сбора отходов оценил директор департамента регионального развития ППК «РЭО» Анатолий Куценко, участвовавший в заседании Совета по ВКС. Он отметил, что регион идёт в правильном направлении, но для форсирования темпов развития системы РСО нужна соответствующая инфраструктура.

— Мы рассчитываем, что в конце 2023 года будет завершено строительство комплекса, где будут приниматься все отходы, которые образуются на территории Кировской области. И полезные фракции будут идти на переработку, — отметил Анатолий Куценко, пообещав региону всестороннюю поддержку от РЭО.

О состоянии воздуха в Кирове

По данным Росгидромета, Кировская область является «чистым» регионом. На протяжении последних пяти лет случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха зарегистрировано не было. А объём выбросов загрязняющих веществ за этот срок сократился на 16%.

По итогам 2021 года уровень загрязнения воздуха в Кирове оценивается как низкий. Однако есть локальные проблемные зоны – микрорайоны Юго-Западный и Озерки. Жители последнего периодически жалуются на задымление и неприятные запахи.

Всплеск обращений наблюдался осенью 2020 года. В ходе проверок специалисты минэкологии и прокуратуры выявили ряд грубых нарушений, в частности, сжигание отходов открытым способом и отсутствие газоочистительного оборудования. К ответственности были привлечены 18 предприятий.

Жители отмечают, что стало значительно лучше, но ещё есть над чем работать.

— В декабре 2021-го – феврале 2022 года жалобы поступали в течение 12 дней. Все они были связаны с задымлением, когда люди с трудом различали соседние дома. Беспокойство вызывал и химический запах, как от сжигания полимеров, — говорит представитель актива жителей Озерков Екатерина Пленкова. – Да, многие нарушения были устранены. Но у нас нет никаких гарантий, что некоторые предприниматели по-прежнему не сжигают в котельных твердые отходы и пластик.

В минприроды видят два варианта решения проблемы запахов: подключение предприятий к централизованному теплоснабжению или перевод их котельных на более экологичные виды топлива – например, на газ.

Но чтобы процесс пошёл, местный бизнес тоже должен сделать шаг навстречу. Однако предприниматели не торопятся идти на диалог. На недавнюю встречу с активом микрорайона явился представитель лишь одной из почти что 40 приглашенных компаний.

Частично реабилитировали себя «Степ плюс» и «Энерго», чьи представители приняли участие в заседании Совета. Как отметил директор ООО «Энерго» Сергей Моисеев, на предприятии был установлен фильтр сухой очистки воздуха, задерживающий порядка 99% загрязняющих веществ и практически исключающий образование дыма.

— Могу заверить жителей Озерков, что раздражитель снят. Дополнительной мерой может стать создание «зелёного барьера» между жилым сектором и промзоной. А дисциплинировать недобросовестные предприятия могла бы помочь мобильная лаборатория, оборудованная портативными хроматографами и газоанализаторами. Она способна осуществлять мониторинг воздуха в постоянном режиме и оперативно определять порядка 40 загрязняющих, в том числе дурно пахнущих веществ. Лаборатория также позволит ликвидировать полуторачасовое «окно» между сообщениями жителей и прибытием контролирующих органов. Приблизительная цена вопроса – около 29 миллионов рублей. Обоснование для закупки оборудования будет подготовлено и направлено в минфин.

А также…

Нельзя не отметить, что практически каждый вопрос вызвал оживленную дискуссию. Общественники подчеркнули, что Киров нуждается в продуманной «политике озеленения», а все экологические вопросы должны рассматриваться в комплексе со смежными сферами, имея общую цель – сохранение «городского здоровья». Так, говоря о чистоте воздуха, нельзя забывать и об экологизации транспорта, и о градостроительном законодательстве… Ряд предложений, поступивших в ходе обсуждения, был внесён в протокол.

В завершение встречи Рашид Исмаилов отметил, что Совет по экологии будет собираться каждые два месяца. Участники следующего заседания, которое намечено на апрель, обсудят вопросы экологического просвещения, проблему образования стихийных свалок, состояние воздуха в Юго-Западном микрорайоне Кирова, а также создание оперштаба по координации действий.

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области:

— Все решения, которые принимаются правительством области, направлены на улучшение качества жизни наших граждан, в том числе на повышение экологического благополучия. Мы открыты к предложениям экспертов и готовы к ним прислушиваться. Отрадно, что на площадке экспертного совета предполагается открытый разговор и поиск путей решения по актуальным вопросам.

Анастасия Скурихина, экоактивист, депутат Законодательного собрания Кировской области: