30 ноября. О чём писала газета «Кировская правда» в этот день…

…в 1951 году

О детских игрушках в магазинах Кирова

«Кировская правда» рассказывала о том, какие детские игрушки можно было приобрести в магазинах областного центра. «В единственном в Кирове специализированном магазине «Игрушка» редко продаются керамические, целлулоидные, резиновые игрушки, – отмечалось в публикации. – Зачастую в продаже не бывает обязательного ассортимента. Ещё хуже обстоит дело в Слободском, Котельниче, Омутнинске. В здешних магазинах представлены лишь игрушки 15-18 наименований, вместо 53 по обязательному ассортименту».

Как сообщала «КП», несмотря на имевшийся дефицит, торгующие организации редко и неохотно приобретали игрушки и у местных артелей. «Отказ торговать кировской игрушкой они объясняют тем, что качество её низкое, – писала газета. – Во многом претензии эти справедливые. Некоторые артели вырабатывают некрасивые, малопривлекательные игрушки. Та, артель облхудожпромсоюза выпускает куклы в некрасивых серых платьях. Такие игрушки мало привлекают внимание».

Как отмечала газета, торговым точкам не хватало не только ассортимента, но и культуры торговли детскими товарами. «Витрины в магазинах оформлены небрежно, – писала газета. – В городском универмаге в секции игрушек полки оборудованы ниже прилавка, поэтому дети просто не видят стоящих на них игрушек. В некоторых магазинах Слободского, Омутнинска, Котельнича игрушки лежат прямо с другими промтоварами. Не все продавцы могут объяснить покупателям, как пользоваться игрушкой.

Спрос на товар в магазинах при формировании ассортимента не учитывается. Торгующие организации должны больше придавать значения детских игрушек, внимательно изучать спрос маленьких покупателей, предъявлять серьёзные требования к промкооперации».

…в 1961 году

О новинках техники

«Есть немало способов, позволяющих размножить в большом количестве текст, отпечатанный на машинке, различные чертежи, рисунки, – писала «КП». – Но, пожалуй, самый удобный из них – ротопринтный. Этот способ печати получил в Советском Союзе широкое распространение – половина всех технических журналов и иностранной технической литературы, поступающей в библиотеки, размножается на машинах ротопринт».

Как уточнял журналист О.Кобельков, «для того, чтобы получить форму для печати на этих машинах, текст или рисунок сначала необходимо сфотографировать, при этом размер его может быть уменьшен до желаемых размеров».

«Затем изображение переносится на тонкую металлическую пластину, и форма становится готова для печати, – рассказывал автор. – Кировская областная типография недавно получила из народной Чехословакии две такие машины. На них можно размножить обыкновенный машинописный текст, чертежи, рисунки, многокрасочные репродукции и многое другое».

…в 1991 году

О запрете на вывоз товаров первой необходимости

«Деловым людям решение областной власти не указ, – грустно отмечала газета, комментируя введённые в регионе ограничения на вывоз продукции первой необходимости за пределы региона (такие действовали в начале 1990-х). – Облисполком, защищая интересы жителей, ввёл ограничения. Но то тут, то там шустрые купцы стараются проскользнуть в угольное ушко, схватить поболе и увезти подальше, хотя при этом страдаем мы с вами».

Как сообщала «Кировская правда», работники ГАИ задержали и вернули в областной центр автофургон, полный сигарет «Мальборо». 250 пачек дефицитного по тем временам товара были направлены в магазины г.Кирова, урса Вятского речного пароходства и в магазины области.

«Обижаются бизнесмены – бюрократия, мол, ограничивает свободу предпринимательства, – отмечал автор публикации Ф. Семёнов. – Озабочены и труженики, живущие на скудную зарплату: не растащили бы и то, чего им самим не хватает. Одно ясно: никакая демократия не выживет без чётко оговоренных ограничений».