О дороге Опарино — Альмеж, досрочном расселении аварийных домов и единовременной выплате пенсионерам

О чём говорят: топ-5 событий недели в Кирове и Кировской области.

1. Проезд по дороге Опарино – Альмеж будет открыт в ближайшее время – 26-километровый участок дороги уже готовится к сдаче.

Строительство объекта началось ещё в 2013 году, однако вскоре было приостановлено. По инициативе губернатора Игоря Васильева работы на участке возобновились в 2019-м за счёт собственных средств. Позже проект поддержал и Росавтодор, который выделил средства Кировской области.

На днях глава региона проверил готовность объекта к сдаче. О ходе работ доложил министр транспорта Кировской области Николай Соколов.

– Работы одновременно велись с двух сторон участка, – сообщил он. – Это Опарино – Латышский (12,3 км) и Латышский – Альмеж (14,3 км). На участках выполнены работы по устройству земляного полотна, уложен нижний и верхний слои щебеночного покрытия, для водоотвода уложены водопропускные гофрированные трубы. Работы велись с небольшим опережением графика.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– Дорога Опарино-Альмеж существенно повлияет на развитие Кировской области: объект свяжет северо-западные районы области – Подосиновский, Лузский и Опаринский, существенно сократив время до областного центра. В дальнейшем эта дорога станет транзитным выходом в Архангельскую и Вологодскую области.

2. Правительство Кировской области готово досрочно завершить программу расселения аварийного жилья.

Сейчас в регионе переселяются дома, признанные аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 годов. Эта программа расселения была рассчитана до 2025 года, однако президент Владимир Путин анонсировал запуск новой программы, которая охватит жильё, признанное аварийным на 1 января 2021 года.

– Кировская область готова к реализации новой программы, – заявил на минувшей неделе председатель правительства региона Александр Чурин. – Мы взяли на себя повышенные обязательства досрочно завершить программу 2019-2025 годов и в 2023 году переселить людей из домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Сразу после этого мы готовы приступить к реализации новой программы.

Отметим, что на сегодняшний день в Кировской области 339 домов, которые были признаны аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года. Их площадь составляет более 137,0 тыс. кв. метров, здесь проживают 6400 человек.

3. Большинство пенсионеров Кировской области получили единовременную выплату в 10 тысяч рублей.

Напомним, эта форма поддержки немолодых граждан страны была предложена Президентом РФ Владимиром Путиным. На неё могут рассчитывать как неработающие, так и работающие пенсионеры. Также глава государства поручил обеспечить выплаты максимально оперативно. Что касается нашего региона, то первые перечисления начались уже 2 сентября.

В Кировской области число получателей единовременной выплаты составляет 424 тысячи человек. Выплата осуществляется территориальными органами ПФР на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле. Важно, что подавать заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты гражданам при этом не требуется.

284 тысячи кировских пенсионеров получили единовременную выплату на свои банковские карты.

140 тысяч жителей региона, которым пенсии доставляют посредством Почты России, получат сумму вместе с ежемесячной выплатой.

Ольга Шулятьева, министр социального развития Кировской области:

– Гражданам, проживающим в домах-интернатах и геронтологических отделениях, единовременная денежная выплата осуществляется в полном размере – 10 тысяч рублей. Данную выплату получат порядка 4300 подопечных.

4. 78 заявок от Кировской области поступило на конкурс «Местный дом культуры» на 2022 год.

Об этом сообщила министр культуры региона Татьяна Мазур. При этом Татьяна Сергеевна уточнила, что федеральный проект позволяет не только проводить ремонты, но и обновлять оборудование в небольших ДК.

Участвовать в конкурсе могут населённые пункты, где численность жителей не превышает 50 тыс. человек. Среди наиболее активных участников проекта на Вятке – Подосиновский, Зуевский, Омутнинский, Кирово-Чепецкий, Нолинский, Свечинский, Советский, Верхнекамский и Слободской районы.

17 из 78 поданных заявок – на текущий ремонт помещений домов культуры.

5. Для педагогов Кировской области открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства.

Он создан на базе Института развития образования региона. В рамках нацпроекта сюда было поставлено современное оборудование, на котором педагоги смогут отрабатывать практические навыки. Так, закуплены цифровые лаборатории для проведения работ по физике, химии, биологии, цифровая видеостудия, 3D-принтеры…

Также для педагогов региона методистами Института развития образования разработаны методические пособия, которые могут быть использованы как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

На днях в новом Центре с педагогами региона пообщался губернатор Игорь Васильев. Обсуждались вопросы развития системы образования, а также перспективы новой площадки для повышения квалификации учителей. Кстати, до конца 2021 года обучение здесь должны пройти до 1 тыс. педагогов.