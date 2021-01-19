О кировских тортах: гости ели и хвалили

19 января. О чём писала газета «Кировская правда» в этот день…

…в 1951 году

О регистрации Молотова кандидатом в депутаты

«Вячеслав Михайлович Молотов зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР, – сообщала первая полоса «Кировской правды». – Решение об этом принято избирательной комиссией Молотовского избирательного округа города Москвы. Заседание открыл председатель окружной комиссии тов. А.К. Воронков. Он сказал: «Я счастлив сообщить вам радостную весть, что Вячеслав Михайлович дал согласие баллотироваться». Продолжительными аплодисментами встретили собравшиеся это известие. Горячо поддержали кандидатуру Молотова рабочие, работницы, инженеры, техники и служащие завода «Точизмеритель». В своих выступлениях о поддержке кандидатуры также высказались начальник сборочного цеха завода «Манометр» тов. Дуранцев, знатный машинист паровозного депо Московского узла Московско-Курской железной дороги тов. Маслов, а также многие другие».

…в 1971 году

О кировских тортах

Под рубрикой «Из почты «КП» газета публиковала послание от жителя города Ядрин Чувашской АССР Г. Мытикова. «Моя жена, Людмила Архиповна Мытикова, отдыхая в прошлом году в санатории на берегу Чёрного моря, подружилась с кировчанкой Валентиной Николаевной Мелкишевой, – сообщал читатель. – И вот накануне Нового года почтальон принёс нам небольшую посылочку. В ней оказался шоколадно-вафельный торт производства хлебозавода № 5 Кировского областного управления хлебопекарной промышленности. Скажем прямо: торт был великолепный. Гости ели и хвалили. Мы от души благодарим работников хлебозавода № 5 за хорошую продукцию и желаем им новых успехов. Большое спасибо и В.Н. Мелкишевой».

…в 1981 году

О лауреатах спортивного года

Газета рассказывала о вятских спортсменах, добившихся больших успехов в 1980 году. В их числе – о хоккеисте Владимире Старикове. «Когда в игре Стариков, это всегда интересно, это всегда опасно для соперников, – отмечала газета. – Хоккеист виртуозен в обращении с мячом, отличается хорошим видением поля и большой скоростью. В позапрошлом году Владимир, было, повесил коньки на гвоздь, но потом вернулся на лёд. В прошлом сезоне хоккейная команда «Родина» стала чемпионом РСФСР, вышла в высшую лигу – в этом большая заслуга Владимира Старикова».

Ещё одним лауреатом года была названа прославленная бегунья Любовь Гурина. «Впервые эта спортсменка громко заявила о себе в 1979 году, – писала газета. – Это произошло не летней спартакиаде народов СССР в Москве. В Лужниках она была одной из лучших на дистанции 800 метров. Но по-настоящему большой успех пришёл к Любови в 1980 году. На чемпионате страны кировчанка в составе сборной РСФСР стала чемпионкой страны в эстафетном беге 4х800 метров».

…в 1991 году

О слободском колоколе

«КП» сообщала о том, что в городе Костроме на звонницу местного Богоявленского собора возвращён колокол, некогда отлитый мастерами из Слободского. «Многие годы он хранился в центральном музее МВД СССР, – писала газета. – Недавно принято решение о передаче его церкви. Вес вятского колокола – 10 пудов 30 фунтов (или более 172 килограммов). На 28 процентов он состоит из серебра. Скоро колокол, созданный слободскими мастерами, вновь зазвучит на всю Кострому».