О коровах на льду и профессиональных покупателях

25 февраля. О чем писала «Кировская правда» в этот день…

…в 1951 году

О пробелах в лесозаготовке

«Не ликвидированы простои тракторов и механизмов», – сообщал корреспондент газеты из Слободского. Здесь, по информации «КП», срывались планы лесозаготовки. «Трактористы молодые и неопытные. Не распространяется на участке лучший опыт работы. В делянках велики простои. На разделочных площадках в отдельные дни они составляют 30-35 процентов рабочего времени. При этом леспромхозы имеют все условия для досрочного выполнения плана лесозаготовок. Необходимо быстрее переводить механизмы на круглосуточную работу, широко распространять лучшие приёмы стахановцев», – писала газета.

…в 1971 году

О прибытии поезда «Здоровье»

Газета сообщала о необычном десанте, высадившемся в посёлке Просница. «Местные жители были удивлены непривычному оживлению, – писала газета. – Сюда прибыл поезд кировчан «Здоровье»: более 500 человек высадились на станции. На вооружении у всех были лыжи. Гости с ходу захватили горку на окраине посёлка. И вот уже самые смелые мчатся вниз с ветерком…»

Как отмечала «КП», участники десанта успели соорудить небольшой снежный трамплин («Немногим удалось устоять здесь на ногах»), а также развели костры. «Вскоре в закопчённых вёдрах булькал чай и пенился вкусный суп. А любителей отправитьсяв путь налегке ждал буфет в поезде. Аппетит у всех отменный, можно сказать, каждый ел за двоих, – писала газета. – Возвращались в Киров с песнями и с хорошим настроением, увозя с собой вкус мороза и солнца».

…в 1981 году

О скользких улицах

Под рубрикой «Тревожный сигнал» газета писала о скользких участках на улицах областного центра. «Есть такое выражение: «как корова на льду». Оно означает, что человек не в состоянии сделать и шага. Именно в таком положении оказывается прохожий на перекрёстке улиц Дрелевского и Ленина в городе Кирове, – сообщала «КП». – Наверное, легче научиться ходить по проволоке, чем подняться по тротуару вверх по улице Дрелевского. Справа – лёд и колдобины, слева – сплошной ледовый хребет».

Вот что писала в редакцию об опасном участке кировчанка Т.Тарасова: «На днях при возвращении домой после спектакля в ТЮЗе нам пришлось отказаться от попытки пройти хотя бы квартал. И мы были вынуждены вернуться на злополучный перекрёсток. Но каково же было наше удивление, когда на улице Ленина мы увидели то же самое. А ведь мы прошли по центру города, где днём бывает масса народа. Каково же должно быть всем этим людям – с покупками, с детьми, с сумками! Среди них, естественно, есть и пожилые, которым и по обычному тротуару ходить трудно… Увы, про образцовый порядок на улицах у нас забывают. Без валенок на них делать нечего».

…в 1991 году

О беспорядках на распродажах

«Кировская правда» сообщала о появлении в областном центре «профессиональных» охотников за дефицитными товарами. «Это молодые, крепкие люди, которые во время распродажи умышленно создают суматоху, усугубляют и без того невообразимую давку, – отмечала «КП». – При помощи глоток и бицепсов они скупают всё, что продаётся. К моменту открытия магазинов организованные группы оттесняют «обычную» очередь от дверей, после чего к прилавку протискиваются трое-четверо крепышей для реализации своего потребительского интереса. С учётом того, что в очереди в основном стоят пожилые люди, то «смять» их не столь уж сложная задача».

Ранее «КП» рассказывала, как Молотова регистрировали кандидатом и депутаты.