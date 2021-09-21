21 сентября. О чём писала газета «Кировская правда» в этот день…

… в 1926 году

О том, как у лудильщиков появился вентилятор

«Вентилятор выручил» – в заметке под таким заголовком «Вятская правда» рассказывала об условиях, в которых трудились городские жестянщики – лудильщики фабрики «Метиз». «Из всех вредных цехов, которые существуют на фабрике, самым вредным считается лудильное отделение, – писала газета. – Вся беда в том, что при лужении выделяются едкие и вредные пары от кислот. Пары эти настолько опасны, что были случаи, когда они разъедали кожу у рабочих. Например, в прошлом году этими парами разъело переносицу у одного из мужчин… Долго маялись лудильщики в этих условиях. Выход из положения один: нужна вентиляция. Однако обыкновенный вентилятор в таком отделении не помогает. Лишь недавно по инициативе санитарной инспекции в лудильном отделении установлен хороший, очищающий воздух от кислотных паров вентилятор. Теперь лудильщики могут работать в лучших условиях».

…в 1951 году

О труде во имя мира

Кировские стахановцы-электросварщики Н. Звездаков и Н. Татаринов включились в «стахановскую вахту мира» и пообещали выполнять свои ежемесячные задания на 180-200 процентов. Как сообщала «КП», работники в течение восьми месяцев 1951 года уже успели выполнить свои годовые нормы. «Когда началась Великая Отечественная война, мы были ещё школьниками, – писали электросварщики в письме в газету. – Но детская память сохранила воспоминания о неисчислимых бедствиях, мужественно перенесённых нашим народом в те грозные годы. Сейчас мы посвящаем свой труд делу сохранения мира. Война не должна повториться!»

…в 1961 году

О мини-заводе в кировской школе

Газета рассказывала об открытии в кировской школе номер 16 собственного производственного цеха. «Раньше ученики старших классов школы проходили производственную практику на заводе «Физприбор». Очень гостеприимно встречали рабочие школьников. Но всё же при такой организации практики было много неудобств и школе, и заводу, – писала «Кировская правда». – Тогда возникла мысль построить в школе цех. А ребята решили самостоятельно выполнить здесь монтаж станков и другого оборудования. И вот теперь школьный цех построен. Тут три отделения: механическое, слесарное и деревообделочное, пятьдесят рабочих мест».

«КП» отмечала, что на втором этаже, над новым цехом, расположился светлый спортивный зал. «Его открытие – также большая радость для школьников, – сообщала газета. – Ведь это самый большой спортивный школьный зал в городе. Его площадь – 200 квадратных метров. В этом зале можно играть в волейбол и баскетбол. В зале установлены новые спортивные и гимнастические снаряды. Есть здесь раздевалки и всё необходимое для занятия физкультурой и спортом. Приятно проводить уроки в таком зале и преподавателям физкультуры, которые тоже участвовали в строительстве… Наступает торжественный момент – лучший ученик школы Олег Муромцев разрезает ленту. Новый цех и новый спортивный зал открыты!».

…в 1991 году

О нехватке учителей и бартерных сделках

В подборке новостей из районов области «Кировская правда» писала о нехватке учителей в Мурашинском районе. «В Боровицкой школе сейчас 98 учащихся, – писала газета. – Ученики есть, но преподавателей информатики, черчения, музыки, немецкого для них нет. Не решён и вопрос с уроками домоводства. Также преподнесли «сюрприз» учителя математики: перед началом учебного года уехали, оставив заявления об увольнении».

Другая районная новость сообщала о бартерной сделке между унинским совхозом «Сибирский» и кировским трикотажно-перчаточным объединением. За отправленные в государственные закрома 105 тонн зерна получили спортивные костюмы, детские кофточки и брюки. «Реализуется и ещё один бартер: зерно обменяют на обувь», – сообщала газета.