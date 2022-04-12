О монгольском космонавте Жугдэрдэмидийне Гуррагче

12 апреля. О чём писала газета «Кировская правда» в этот день…

…в 1952 году

О нечутком отношении к запросам покупателей

Газета сообщала о проблемах в торговле в Татауровском районе (он существовал в 1950-х на территории нынешних Верхошижемского, Советского и Сунского районов).

«Долгое время магазин в деревне Самосуды, относящийся к местному сельпо, работал плохо и не удовлетворял запросов населения, — отмечала «КП». — Однако вместо улучшения качества обслуживания в сентябре 1951 года правление Татауровского райпотребсоюза распорядилось закрыть этот магазин. В результате жители десяти населённых пунктов вынуждены ездить за покупками за 20 километров в районный центр — село Татаурово».

Как сообщала газета, в деревне Самосуды по просьбе местных жителей побывали представители облпотребсоюза. «Товарищи Савиных и Шишкина пообещали принять меры к решению ситуации.

Однако дальше обещаний дело не пошло: магазин в Самосудах так и не открыт до сих пор. Нечутко относится Татауровский райпотребсоюз к запросам сельских покупателей!»

…в 1962 году

О подготовке к лету

«217 летних торговых точек откроет на улицах, в скверах, садах и на пляжах Кировский горпищеторг, — писала «Кировская правда». — Центральные улицы города украсят около сорока новых нарядных киосков из стекла, металла и пластика. В них будут продаваться мороженое, прохладительные напитки и соки. Вместо 30 автоматов с газированной водой нынче устанавливаются 60. Все они снабжены охладительными установками. Помимо того, в летнее время будет широко развита торговля молочными коктейлями. Для этого у магазинов устанавливаются низкотемпературные прилавки для хранения и охлаждения молока и мороженого».

Также «КП» информировала, что к лету на улицах областного центра планируется высадить 1 миллион цветов. «Красивым станет сквер у Дома Советов. На центральной клумбе будет высажено большое количество тюльпанов, незабудок и ковровых цветов, — сообщала «Кировская правда». — На улице Коммуны (сейчас — ул. Московская) от Театральной площади до гостиницы появится зелёный газон, окаймлённый карликовыми бархатцами. Впервые на улицах города установят 200 чаш с цветами. Для озеленения балконов домов выращивается 33 тысячи вьющихся растений: бобы турецкие, настурция, душистый горошек, вьюнки».

…в 1982 году

О монгольском космонавте Жугдэрдэмидийне Гуррагче

В День космонавтики «КП» публиковала выдержки из записных книжек космонавта-земляка Виктора Савиных. В них он рассказывал о письмах с Земли, которые получал на орбите, а также о своём коллеге из Монголии — астронавте Жугдэрдэмидийне Гуррагче.

«Он сразу стал разговаривать с невесомостью на «ты», — писал Виктор Петрович. — Не знаю, чем это объясняется, но в своём роде Гуррагча — феномен, но невесомость не оказала на него никакого воздействия, все земные показатели его самочувствия не изменились и в космосе. В какой-то момент Гуррагче надоело находиться «на привязи», и пока мы сновали по станции, он отстегнул свой ремень, дождался, когда мимо него будет проплывать Владимир Джанибеков, схватил того за ногу и таким образом, на буксире отправился в нужном направлении. Найдите такое место на Земле, где подчинённому предоставляется возможность повиснуть на ноге у своего командира! Гуррагча чувствовал себя столь отменно, что отпала необходимость проводить на нём в космосе опыт «воротник». При помощи специальных тяжей «воротник» создаёт искусственное давление в шейной и позвоночной областях, но зачем эксперимент, если Гуррагче всё равно, что искусственное давление, что естественное — он в невесомости как рыба в воде».