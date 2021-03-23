О музыканте со сладкой фамилией и строительстве слободского шоссе

23 марта. О чем писала «Кировская правда» в этот день

…в 1951 году

О подготовке к строительству шоссе

Газета критиковала строителей шоссе Слободской – Белая Холуница за плохую подготовку к дорожному сезону. «В 1951 году запланировано окончание восстановления этой строительной магистрали, – отмечала «Кировская правда». – Силами Слободского дорожного участка надо отремонтировать 42 километра шоссе, в том числе построить новое полотно на 6,9 километра, провести капитальный ремонт 16,5 километра дорожного полотна. Но дорожный участок к строительным работам готовят плохо. Зимний сезон для заготовки и вывозки материалов к месту работ используют слабо. Необходимо заготовить 16 тысяч кубометров камня, а заготовлено на начало марта только 6000 кубометров».

«Бакулевский механизированный карьер не обеспечивает дорожный участок камнем, – продолжала «КП». – На карьере бездействуют механизмы. Камнедробилка выведена из строя, и теперь приходится водить на дорогу недроблёный камень. Не организована и помощь населения Белохолуницкого и Слободского районов. Ежедневно должны принимать участие в работах не менее 150 человек. Однако их вывод на дорожные работы не организован».

…в 1981 году

О прибытии вьетнамской делегации

Газета сообщала о прибытии в Мурашинский район специалистов из дружественного Вьетнама. Пунктом назначения стал Майский леспромхоз. «Он выбран не случайно, – писала «Кировская правда». – Это одно из крупных лесозаготовительных предприятий области. Здесь с успехом внедряются многооперационные машины. Кроме того, вьетнамских специалистов интересует работа узкоколейных тепловозов ТУ-7. В особенности их техническое обслуживание и ремонт».

Как писала «КП», в составе делегации были три техника и инженер, а также переводчик, работник министерства горного дела и угля. Последний – Нгуен Куон Куанг (по-русски Николай) рассказал корреспонденту газеты, что в Советском Союзе он и его коллеги впервые увидели две вещи: метро (в Москве) и белый снег. «Сначала нам показалось очень холодно, но советские друзья нас согрели, – рассказывал Нгуен. – Руководители леспромхоза снабдили тёплыми куртками и сапогами. Очень тепло нас встречали на Мурашинском ремонтно-механическом заводе. Отношение повсюду сердечное. Советские люди для нас, как родные. Всё очень хорошо».

…в 1991 году

О музыканте со сладкой фамилией

«Человек со сладкой фамилией» – в заметке под таким заголовком газета писала об известном вятском музыканте Соломоне Сахаре. «Когда устроители приглашают гостей на вечер в Дом Витберга, то обязательно добавляют: «Вечер будет с Сахаром! Не пожалеете». И действительно, если на вечере отдыха играет ансамбль человека со сладкой фамилией, бывает и весело, и легко, и непринуждённо».

«Соломон Борисович обладает даром объединять людей разных возрастов: и тех, кто помнит его ещё в 1950-е годы, и тех, кто танцевал под его музыку в дни Московского фестиваля молодёжи, – писала «КП». – Ну а те, для кого Сахар – легенда, тоже включаются в светлый мир танца, дивясь тому, что «предки» неплохо могли веселиться».

Газета напоминала читателям моменты биографии музыканта: в 1940-м Соломон Борисович и его сестра были сосланы в вятский край, как дети эстонского предпринимателя. «Поначалу пришлось бывшему студенту Пражской консерватории работать в Малмыже водовозом. С большим трудом пробивался он к своему любимому делу, – рассказывала «КП». – Ансамбль, созданный Сахаром в городе Кирове, долгое время был «запретным плодом» для молодёжи. Его не признавали. Но руководитель коллектива не терял оптимизма. И победил. Сегодня трудно представить без Сахара нашу эстраду, художественную самодеятельность, областную филармонию».

Ранее «КП» писала о страданиях кировских диск-жокеев.