Вместе с российской платформой войнасфейками.рф рассказываем о новых информационных «утках» от украинско-западных идеологов.

На днях фабрика фейков распространила сообщения о том, что якобы США убедили индийские власти отказаться от закупок российской нефти. На самом деле российскую нефть перестала покупать только одна компания — Indian Oil Corporation. Но она исключила из закупок нефть не только российской марки, но и Das, Eugene Island, Thunder Horse, потому что пока не испытывает потребности в сернистой нефти.

Отметим, что индийские закупки российской нефти всегда были низкими — в пределах 1 – 2% от общей потребности страны. В последнее время они выросли благодаря наличию российской нефти с большими скидками.

Ранее индийская компания Bharat Petroleum Corp Ltd закупила 2 миллиона баррелей российской нефти Urals. При этом всего индийские компании с 24 февраля этого года купили у России больше 16 миллионов баррелей нефти.

Еще один фейк – о ситуации в пограничных с Украиной регионах России. Так, белгородцев якобы обзванивают сотрудники МЧС и сообщают, что с 15 апреля в Белгородской области объявят красный уровень террористической угрозы. Жителей просят готовиться к эвакуации, собрать документы, необходимые вещи и еду.

В действительности же региональное управление МЧС официально опровергло эту информацию. В Белгородской области сейчас официально объявлен желтый уровень террористической угрозы. По словам представителей МЧС, цель подобных звонков — посеять панику среди населения. Звонки поступают с неизвестных номеров, а доверять стоит только проверенной информации из достоверных источников.