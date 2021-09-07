7 сентября. О чём писала газета «Кировская правда» в этот день…

…в 1926 году

О проблеме с городской баней

«Имеющаяся в Вятке городская баня не удовлетворяет полностью потребности населения, – сообщала «Вятская правда». – Баня чрезвычайно мала, благодаря чему в ней постоянная очередь. Баня и оборудована плохо. Не хватает горячей воды. В раздевальнях частенько стоит вода, так как полы там ниже, чем в тех отделениях, где моются».

«Баня, хотя и была недавно оборудована, но уже требует больших работ. По проекту коммунтреста в будущем году на ремонтные работы по бане предполагается отпустить 17 тысяч рублей. Стоит ли такие больше деньги расходовать на эту баню, которая всё равно не удовлетворяет нужды населения? Не выгоднее ли будет на самые неотложные ремонты этой бани бросить только 2-3 тысячи рублей и изыскать средства на постройку новой бани?», – задавалась вопросом газета.

…в 1951 году

О новоселье в городе Кирове

«КП» сообщала о новоселье в новом 12-квартирном двухэтажном кировском доме на улице Маклина. Здание появилось на участке, где до этого был пустырь. «В каждой квартире по две-три комнаты с кухней, есть электричество, водопровод, канализация, – писала «Кировская правда». – С наступлением холодной погоды в доме будет работать центральное отопление, для чего строители сооружают котельную. Они сдали обязательство через месяц вместе с котельной, сдать в эксплуатацию и прачечную, которую строят около нового дома. Для котельной и прачечной приготовлено всё необходимое оборудование».

«Когда плотники заканчивали в доме свои последние работы, а маляры белили потолки, красили рамы, полу и двери, на дворе трудилась бригада садоводов, – продолжала газета. – Здесь устроены клумбы, высажена цветочная рассада. Сейчас перед зданием большой цветник. Пышно цветут яркие астры, флоксы, георгины, виолы. Озеленение территории ещё не закончено. Осенью жильцы сами примут участие в посадке берёз, тополей, рябины вблизи своего дома».

…в 1961 году

О кукурузоводе, сдержавшем слово

«Слово сдержал», – в заметке под таким заголовком газета сообщала об успехах кукурузовода Подоплекинского совхоза Фалёнского района Н.И. Пинегина. «Он взял обязательство на каждом из 60 гектаров вырастить не менее 300 центнеров зелёной массы кукурузы с початками молочно-восковой спелости и слово своё сдержал, – писала «Кировская правда». – Кукуруза выросла как лес. В каждом гнезде по 2-3 растения высотой до трёх метров, на стеблях — початки весом 300-350 граммов. Можно смело сказать: урожай составит не менее 350 центнеров с гектара. Сейчас в совхозе в разгаре уборка урожая. Механизаторы хорошо подготовились к этой ответственной работе. Все шесть силосоуборочных комбайнов действуют безотказною. Заложены тысячи тонн кукурузного силоса».

…в 1991 году

О соревнованиях по фигурному катанию

Областной центр принял Всероссийские соревнования по фигурному катанию. Среди участников были и представители кировской школы, выступавшие на этот раз за другие регионы. «Покинуть родной город всех их заставила не погоня за тёплым местом, а отсутствие условий для занятия любимым делом, – отмечала газета. – Ждали-ждали строительства крытого катка, без которого в этом виде спорта нечего и думать о результатах, но так и не дождались. Вот тогда и образовалась «яма» в нашем фигурном катании, в других же городах оно бурно развивалось. Каток в Кирове с опозданием на добрых двадцать лет всё же построили, но золотое время упущено. К счастью, вернулись домой работать заслуженный тренер Борис Рублёв, недавно приехала из Одессы его жена Светлана Бакина (Рублёва). И вновь начала давать «продукцию» наша спортивная школа олимпийского резерва…»