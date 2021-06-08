8 июня. О чём писала газета «Кировская правда» в этот день…

…в 1951 году

О недоставленной телеграмме и велосипедистах

В подборке читательских писем «КП» сообщала о проблемах в работе Слободской городской конторы связи.

«Корреспонденция и телеграммы доставляются здесь адресатам с большим опозданием, – отмечала газета. – Например, одно из писем было сдано в Слободском на почту 20 мая с.г. в 9 часов утра, а получили его в городе Кирове только 23 мая, хотя расстояние между городами всего 33 километра. Не лучше доставляются и телеграммы. 16 мая Слободским телеграфом была получена служебная телеграмма, которую следовало вручить по адресу: г. Слободской, ул. Вятская, 25, Серкину. Однако вручена она была по адресу ул. Вятская, 23, Рыболовлеву. И лишь на третий день эту телеграмму доставили по назначению».

Также «Кировская правда» публиковала послание А. Сергеева, который жаловался на велосипедистов, не соблюдающих правила дорожного движения. «Такой беспорядок влечёт за собой аварии и несчастные случаи, – писала газета. – Горкомхоз, регистрирующий велосипеды, не заботится о том, знают ли владельцы транспорта правила уличного движения, умеют ли они пользоваться велосипедами».

…в 1971 году

О почётном гражданине города Кирова на орбите

Газета сообщала о начале работы в космосе первой пилотируемой орбитальной научной станции. «Вместе с Г.Т. Добровольским и В.И. Пацаевым вновь на орбиту отправился В.Н. Волков – почётный гражданин города Кирова», – писала «КП».

Также газета отмечала, что на орбиту из областного центра было незамедлительно отправлено сердечное приветствие от трудящихся нашего областного центра. «Дорогой Владислав Николаевич, мы гордимся Вами, – писали жители города Кирова. – Желаем Вам и Вашим друзьям успешного выполнения задания партии и правительства, доброго здоровья и благополучного возвращения на Землю».

Годом ранее Владислав Николаевич побывал в Кирове, где встречался с горожанами. Решение о присвоении ему почётного звания было принято после одного из таких мероприятий.

Увы, полёт в космос в 1971-м (он длился 23 дня 18 часов 21 минуту и 43 секунды) стал для него последним. Весь экипаж – Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев – погиб во время возвращения из-за разгерметизации спускаемого аппарата.

…в 1991 году

О памятнике маршалу Коневу

На страницах «Кировской правды» продолжалось обсуждение места установки памятника маршалу Коневу, демонтированного в польском Кракове и доставленного на вятскую землю. Также читатели обсуждали моменты, связанные с обстоятельствами прибытия монумента.

Так, ветеран Великой Отечественной, легендарный вятский снайпер Николай Галушкин, рассказывая о своих встречах с Коневым и его семьёй, писал в «КП»: «В связи с историей перевозки монумента возникает масса вопросов. Скажем, почему не было организовано торжественной – с оркестром, почётным караулом и митингом – встречи памятника на вокзале областного центра? Почему его привезли и сгрузили кое-как – с «чёрного хода» города Кирова – на станции Киров-Котласский? Организовать такую встречу могли бы городские власти и начальник гарнизона. Почему не названы присутствовавшие при разгрузке лица? Если бы была проведена подготовительная работа, то мы, ветераны Великой Отечественной, на руках вынесли бы маршала. А, если бы не хватило сил, то «сбросились» бы из последних денег и наняли кран…

Думаю, что теперь у ответственных лиц хватит ума правильно распорядиться судьбой монумента и он встанет на родине героя. А написал я всё это для нынешнего поколения, чтобы не было у него чёрствости к подвигу дедов и отцов».