О Почётной грамоте от Сергея Шойгу, капремонтах школ и учебном центре для ВГАТУ

О чём говорят: топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю.

1. Игорь Васильев награждён Почётной грамотой Министерства обороны РФ.

Так на федеральном уровне отметили успехи Кировской области в призывной кампании 2021 года. Почётную грамоту за подписью министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу «За оказание содействия в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации» губернатору вручил военный комиссар Кировской области Геннадий Боков.

Военком отметил, что по итогам призывных кампаний 2021 года Кировская область добилась наилучших показателей среди 29 субъектов страны, входящих в состав Центрального военного округа.

Весенняя призывная кампания в Кировской области началась 1 апреля. Первая отправка призывников в воинские части России запланирована на 13 мая. Как отметил Геннадий Боков, плановое задание на призыв граждан Российской Федерации на военную службу весной 2022 года не увеличено.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области: — Призывники и их родители должны быть уверены, что при прохождении срочной военной службы никто из ребят-срочников не окажется на территории проведения спецоперации. Президентом РФ Владимиром Путиным однозначно и жёстко поставлена именно такая задача.

2. В Кировской области стартовали капитальные ремонты школ.

В этом году федеральные средства выделены на ремонт 15 зданий. В школах села Новая Смаиль и деревни Кинерь ремонтные работы уже начались Заключены контракты, подрядчики завозят на объекты строительные материалы. Всего на капремонт двух зданий выделено более 26 млн рублей.

Подрядчиком работ в школе села Новая Смаиль выступила строительная фирма из Казани, в настоящее время здесь идёт замена оконных блоков. На объект завезли 78 из 140 окон, за 2 недели подрядчик планирует завершить их установку. В управлении образования Малмыжского района рассказали, что контракт заключён также на замену дверей, электропроводки, проведение отделочных работ внутри здания, ремонт полов и потолков.

3. В 2022 году военный учебный центр ВГАТУ планирует принять 120 слушателей.

В региональном правительстве состоялась встреча губернатора Кировской области Игоря Васильева и ректора Вятского государственного агротехнологического университета Елены Симбирских. Темой для разговора стал подписанный приказ Минобороны России о создании на базе вуза военного учебного центра (ВУЦ).

Ректор презентовала дорожную карту, по которой начнутся ремонтные работы и наполнение материально-технической базы центра.

— Коллектив вуза благодарит вас за инициативу по созданию военного учебного центра, без вашей помощи и помощи попечительского совета, который вы возглавляете, преображение университета, его выход на новые горизонты были бы невозможны, — обратилась к губернатору Елена Симбирских.

Игорь Васильев обратил внимание на то, что военный учебный центр станет одним из первых подобных заведений в Кировской области. Здесь можно будет получить не только востребованную профессию, но и военную специальность, воинское звание, а также выполнить свой конституционный долг по защите Отечества.

4. Министр просвещения РФ поблагодарил губернатора Кировской области за сотрудничество по вопросам системы образования.

Отдельно Сергей Кравцов остановился на поддержке сельских школ в регионе.

— Я знаю, что в Кировской области очень много таких школ, и знаю, что вы относитесь к ним и их нуждам с большим трепетом, — сказал министр губернатору в ходе заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации. — Вы делаете всё для того, чтобы они не закрывались, а продолжали работать, развивались. Спасибо, что вы лично держите эти вопросы на контроле.

На заседании обсуждалась разработка и реализация нового проекта «Идеальная школа», который предполагает создание на территории страны единого образовательного пространства. Губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игорь Васильев заявил о поддержке проекта.

5. Снижена плата за водопользование на 2022 – 2023 годы.

В качестве очередной меры поддержки бизнеса в сложных экономических условиях правительство Российской Федерации приняло решение о снижении коэффициентов индексации, применяемых ко всем ставкам платы за пользование водными объектами, а также сами ставки платы за забор водных ресурсов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения. Новая мера будет действовать в 2022-2023 годах.

В итоге промышленные предприятия, юридические и физические лица заплатят за пользование водными ресурсами в 2022 году на 4% меньше запланированного, а в 2023 году – на 8%.

— Принятое решение поможет сократить суммарные расходы водопользователей Кировской области на два миллиона рублей в 2022 году и на пять миллионов рублей в 2023 году. Сэкономленные средства могут быть направлены на развитие бизнеса, — пояснили в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

Фото Александра Папырина