О поддержке «Молота», переписи населения, масках и вятских туристических проектах

О чём говорят: топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю

1. Вятскополянскому заводу «Молот-Оружие» выделено 463 миллиона рублей из федерального бюджета.

Распоряжение об этом подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Решению, напомним, предшествовало заседание комиссии РФ по обеспечению мер для предупреждения банкротства стратегических предприятий. В ходе мероприятия рассматривались вопросы деятельности заводов, расположенных на территории 17 субъектов Федерации. О необходимости поддержки «Молота» на комиссии говорил лично губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Игорю Владимировичу удалось отстоять интересы кировского ООО и обосновать важность поддержки «Молот-Оружие». Благодаря финансовой поддержке предприятие сможет погасить долги по налогам и рассчитаться с контрагентами. Кроме того, субсидия открывает для завода перспективы заключения новых контрактов (в том числе, и в рамках гособоронзаказа).

Генеральный директор ООО «Молот-Оружие» Равиль Нургалеев выразил благодарность главе региона за помощь предприятию.

– С такой поддержкой – на уровне области, федерального правительства и министерства обороны Российской Федерации – предприятие будет жить, работать и развиваться дальше, – сказал Нургалеев.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области: – Уверен, что государственная поддержка послужит во благо ООО «Молот-Оружие», даст импульс его дальнейшему развитию, и в истории завода будет ещё немало достижений и побед.

2. Стартует Всероссийская перепись населения. С 18 октября переписчики начнут обход жилых помещений.

Уже сегодня, 15 октября на портале госуслуг начинает действовать специальная вкладка, с помощью которой желающие смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы на себя и на членов своей семьи.

– Электронный формат переписи населения в России введён впервые. Этот ресурс крайне важен в условиях непростой эпидемиологической ситуации, – подчеркнула министр экономического развития Кировской области Наталья Кряжева.

Также, как сообщили в правительстве региона, для минимизации рисков распространения инфекции принято решение о том, что подавляющее большинство социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей обучат переписчиков из числа своих сотрудников.

Добавим, что этот и другие вопросы организации переписи в области находятся на постоянном контроле губернатора Игоря Васильева и председателя правительства Александра Чурина.

В регионе подготовлено: 382 переписных участка. 47 помещений для хранения документации.

3. Кировчанам напомнили о штрафах за нарушение масочного режима в общественных местах.

Кировчане обязаны использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах: на остановках транспорта и в транспорте, легковом такси, на парковках, в лифтах, при посещении объектов торговли, в том числе аптек, в медицинских организациях. Об этом напомнили в региональном министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области. Штрафы для нарушителей могут составить до 30 тыс. рублей.

Представитель организации торговли при нахождении на территории торгового объекта посетителя без средства индивидуальной защиты (маски) должен проинформировать о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и об ответственности за их нарушение. В случае отказа покупателя в исполнении таких требований представитель торговой организации вправе отказать в обслуживании на кассе.

4. 600 жителей Юрьянского района уже прошли обследования на современном авторефрактометре, поступившем в районную больницу по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Это оборудование позволяет своевременно диагностировать миопию – близорукость, гиперметропию – дальнозоркость и астигматизм. Результаты исследования позволяют определить не только виды нарушений зрения, но и степень их прогрессирования, продумывать дальнейшую тактику лечения.

Кроме того, авторефрактометрия широко применяется при подготовке к хирургическому вмешательству и для дальнейшего контроля за реабилитацией после операции, а также с целью профилактики качества зрения у пациентов всех возрастов.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в регионе в 2021 году. Губернатор Кировской области Игорь Васильев поставил задачу увеличения темпов преобразований в медицине, в том числе и в вопросе обеспечения новым, современным оборудованием.

5. Кировские туристические проекты вышли в финал Russian Event Awards.

Как рассказали в региональном «Центре развития туризма», в тройку финалистов вошли:

* ежегодный фестиваль «Всероссийский олимпийский сказочный день» в номинации «Лучший проект туристического события (не был реализован по причине отмены из-за COVID-19)»;

* фестиваль музыкального творчества «Аллея Jazz» в номинации «Лучшая идея туристического события»;

* чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2020-2021 в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта».

Эксперты высоко оценили вятские проекты. Общенациональный финал Russian Event Awards 2021 пройдет в городе Ульяновске с 15 по 17 ноября.