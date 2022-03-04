О преимуществах больших коробок из картона

Производители картонной продукции выпускают разные изделия. Они бывают разные по размеру, форме, конфигурации. В особенности популярны большие короба из картона, подробно о которых можно узнать здесь https://gofromir.ru/catalog/kartonnyie-korobki/bolshie-korobki. Преимущество таких моделей перед маленькими заключается в том, что при необходимости множество мелких коробков можно сложить в один большой короб. Так можно упаковывать и транспортировать множество мелких предметов, которые получают надежную защиту.

Большие модели выпускают в разных формах и размерах. Каждая предназначена для удобного хранения или перевозки конкретного товара. Для массивных предметов потребуется одна крупная коробка из картона. Можно выбрать модель из прочного, высококачественного пятислойного гофрокартона. Если возникла необходимость отправить массивный предмет почтой, целесообразно выбрать модель с крышкой.

Большая картонная коробка в Москве

Сегодня коробка – это самый популярный тип упаковки. Эту тару активно используют, чтобы хранить и транспортировать пищевые продукты, косметику, медикаменты, одежду и множество других товаров. Короба могут пригодиться во время переезда квартиры или офиса. Многие интернет-магазины давно перешли на такой вид упаковки. Рассмотрим преимущества:

Эргономичность. Несмотря на размеры крупных моделей, в сложенном виде они занимают минимум места, поэтому их можно компактно хранить стопками на складах. На сборку одного короба понадобится менее минуты. Собранная упаковка отлично держит форму и сохраняет прочность.

Экологичность. Картон – это экологичный, безопасный материал, который получают путем переработки макулатуры или применяют обработанные волокна целлюлозы. После утилизации материал разлагается очень быстро, не нанося вреда экологии.

Экономичность. Картонная упаковка стоит гораздо дешевле, по сравнению с аналогами из пластика или металла. Прочный материал надежно защищает содержимое от воздействий. Иногда производители наносят специальное водонепроницаемое покрытие на поверхность. Из-за стоимости такой вид упаковки выбирают интернет-магазины, промышленные объекты.

Универсальность. Тара из картона подходит для хранения разных товаров. В крупных коробах удобно перевозить вещи при переезде квартиры. Отдельные виды картонной упаковки подходят для мебели и бытовой техники.

Небольшой вес. Из-за своей легкости тара не добавляет веса товарам. Ее легкость упрощает транспортировку. Поэтому этот упаковочный материал используют почтовые службы.

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