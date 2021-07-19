О приоритетах, самых сложных задачах и планах

— Какие направления работы были приоритетными, какие результаты оказались самыми значимыми?

— Безусловно, одни из важнейших направлений в условиях пандемии – это вопросы здравоохранения и социальной защиты населения, — отметил Игорь Васильев. — Это первая и самая главная наша задача – сохранение жизни и здоровья. Второе – сохранение экономики. Здесь нам тоже есть о чём доложить депутатам и жителям Кировской области: мы сохранили рост промышленного производства. При этом мы не нарастили государственный долг, соответственно, сэкономили деньги на его обслуживании, которые смогли направить на социальную сферу, на поддержку бизнеса Кировской области…

Дорожное строительство – ещё одно важное направление. Вспомним: в 2016 году один из основных вопросов у граждан и в социальных сетях – это состояние дорог и тротуаров. За пять лет ситуация кардинально поменялась — почти в два раза увеличился Дорожный фонд. Отремонтировано 1200 км дорог… Вчера был в Слободском: там великолепно отремонтирован парк в рамках двух программ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Городская среда»… Вопросы строительства. Переходим к комплексному развитию территорий, отказываясь от точеной застройки. В обязательном порядке строим школы, больницы, поликлиники, детские сады, чтобы граждане могли чувствовать себя комфортно…

— Что впереди, какие планы? На чём планируете сосредоточиться?

— Наши планы – это развитие экономики и создание благоприятной среды для проживания граждан, — сказал Александр Чурин. — Все усилия будут сосредоточены на повышении инвестиционной привлекательности региона, создании новых производств, новых рабочих мест, на строительстве новых жилых комплексов. То есть на том, что делает нашу жизнь комфортной, что делает её лучше. И привлекает сюда специалистов из других регионов.

— Здесь стоит добавить и вопросы транспортной доступности, — продолжил глава региона. — Яркое сравнение: 2016 год – один рейс из кировского аэропорта на Москву. Сейчас самолеты из Победилово летают в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Уфу, Сочи, Симферополь. И примерно 7 — 8 рейсов в день. Всё это, в том числе, способствует и инвестиционной привлекательности. И, конечно, необходимо сказать о нашем образовательном клайстере. Напомню, у нас на 500-тысячный город Киров порядка 60 тысяч студентов высших и средних учебных заведений. Так что это молодой и быстро развивающийся город. И это тоже залог успеха.

— Тему аэропорта хотелось бы продолжить… В прошлом году здесь планировалась реконструкции, которой помешала пандемия. Можно ли конкретизировать, какие планируются работы в этом году?

— В настоящее время мы приступаем к разработке проекта по реконструкции здания аэровокзала. Потому что существующее здание не отвечает потребностям города и области. Планируем в следующем году начать реконструкцию и достаточно быстро её завершить, — ответил председатель правительства области. — Чтобы наши пассажиры летали комфортно, летали с удобствами. А если случится задержка рейса, находились в здании аэровокзала в максимально комфортных условиях… Аэропорт за первое полугодие этого года перевёз уже более 150 тысяч человек, Поэтому мы видим существенную необходимость реконструкции и трассы на Победилово. Ремонт её уже идет. А в следующем году мы приступим к поэтапной реконструкции трассы на аэропорт: сделаем её четырёхполосной, с разделительной полосой, полностью освещенной. Словом, максимально безопасной, удобной и быстрой.

— Игорь Владимирович, вы сказали, что в 2016 году одной из главных проблем области были дороги. А сегодня какая главная проблема?

— Наряду с успехами в здравоохранении есть и совершенно очевидные проблемы, — сказал глава региона. — Вот мы проводим масштабный ремонт, строительство, оснащение медицинских учреждений – и испытываем при этом дефицит кадров. Да, мы обучаем почти 900 человек по целевому набору, но чтобы подготовить квалифицированного врача требуется не менее 6 лет. Был определённый провал и по подготовке среднего медицинского персонала. Сейчас училище открыли, молодые люди пошли заниматься – и слава Богу… По дорогам тоже не всё просто. Основные трассы мы приводим в порядок, и процент соответствия стандартам здесь достаточно высок. Но нужно заниматься дворами, нужно заниматься муниципальными и сельскими дорогами. У нас же 24 тысячи км дорог. При такой протяженности не может быть всё в порядке. Здесь нужна практически непрерывная работа… И, конечно, самый животрепещущий вопрос – это наполняемость бюджета в непростые ковидные времена. Подчеркну, мы сознательно идём на сотрудничество с предпринимателями в деле соблюдения антиковидных мер и не вводим жестких ограничения. И видим, что диалог дает результат. Все отнеслись к необходимости вакцинации с должным вниманием. Темпы выросли в несколько раз. Совместные усилия привели к тому, что по доле вакцинированного населения область существенно выше среднероссийского показателя.

— Решение каких вопросов было для правительства самым непростым?

— Если брать прошлый год, то самые непростые вопросы, которые стояли перед нами, – это прежде всего недопущение обвала экономики, недопущение закрытия отдельных отраслей экономики, сохранение рабочих мест и одновременно сохранение жизни и здоровья граждан. Вот это были самые сложные вопросы, — ответил Александр Чурин. — Потому что раздавались различные призывы: кто-то говорил о полной отмене уплаты налогов, кто-то об освобождении от арендной платы и т.д. Естественно, мы на это пойти не могли. Но сбалансированные выверенные решения, которые мы принимали в прошлом году, позволили пройти этот непростой период так, как мы его в итоге прошли – прошли достаточно неплохо. Конечно, проблемы есть, мы их знаем, мы их видим. Но в то же время мы знаем и пути решения этих проблем. И мы их решаем.

Фото Александра Папырина