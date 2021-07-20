О рыбаке, поймавшем щуку с помощью кулака

20 июля. О чём писала газета «Кировская правда» в этот день…

…в 1926 году

О нашествии саранчи

«Вятская правда» в подборке новостей со всего мира рассказывала о том, что «саранча с Кубани повернула в Дагестан». «Саранча тремя большими стаями, занимающими площадь в 1000 десятин (1,09 га), направилась с Северного Кавказа обратно в Дагестан», — информировала газета.

Тем временем, «из разных концов Казахстана также сообщали о появлении саранчи». «На линии Ташкентской железной дороги саранчёвая масса препятствует движению поездов», — сообщала «Вятская правда».

Также в подборке мировых новостей газета рассказывала о шторме в Ледовитом океане («Волны в течение 20 часов с рёвом бросались на палубы пароходов»), о забастовке на частном лесопильном заводе в Рыбинске (его причиной стала отказ предпринимателя заключать коллективный договор) и перелёте французского лётчика Жирье, который преодолел без спуска 4800 километров (для установки мирового рекорда по дальности перелёта потребовалось 29 часов 40 минут).

…в 1951 году

О музее Дзержинского

«КП» сообщала о том, что музей Феликса Дзержинского в селе Кай Кировской области отметил 15-летие. «Он разместился в доме, где Феликс Эдмундович жил с декабря 1898 года по август 1899 года, — писала газета. — А в прошлом году было решено создать для музея новую экспозицию. Её план был разработан группой научных работников Музея революции СССР под руководством тов. А.И.Толстихиной. После открытия этой экспозиции музей превратился в замечательный памятник Дзержинскому и стал научно-просветительным учреждением. В нём представлены наглядные материалы для изучения истории партийными и беспартийными жителями района. Он сыграет большую роль в воспитании граждан

…в 1961 году

О работе кооперативного базара в Котельниче

Он размещался на территории районного универмага. «Дополнительно построено 22 палатки и налажена торговля товарами с открытых прилавков, — писала «Кировская правда». — Базар обслуживают 50 продавцов. — Территория базара хорошо оформлена и радиофицирована. Информация о наличии товаров и реклама передаются по радио в течение всего дня. Здесь организованы раскрой тканей и резка оконного стекла. За два первых дня работы базара его оборот составил 33 тысячи рублей, тогда как раньше средняя дневная выручка универмага составляла в среднем 4 тысячи рублей. В книге отзывов и предложений уже сделано много записей. Покупатели одобряют инициативу райпотребсоюза и в то же время высказывают много предложений и пожеланий. Шире развернуть продажу книг на базаре, торговать железоскобяными товарами, расширить ассортимент мебели — такие пожелания покупателей. Райпотребсоюз предпринимает меры, чтобы удовлетворить их».

…в 1991 году

О рыбаке, поймавшем щуку с помощью кулака

Газета писала об уникальном случае, который произошёл на Омутнинском пруду. «Мастер металлургического завода В.Н.Нижегородов добыл на водоёме в черте города щуку весом более 10 килограммов… с помощью кулака, — сообщала «КП». — Дело было так: Нижегородов пришёл на пруд с внуком Димой искупаться. Мальчишка заметил на воде предмет, показавшийся ему игрушечным корабликом, и попросил деда достать его. Но «кораблик» оказался плавником огромной щуки, задремавшей в верхних слоях воды. В.Н.Нижегородов не растерялся. Мгновенно ударил кулаком по голове водяной хищницы. Удар был такой, что она очухалась только на берегу».