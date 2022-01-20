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О сайте велопрогулок в Кировской области узнала вся Россия

Екатерина Сонина Выбор редакции, Главное, Новости, Спорт

Материал про туристическую активность в нашем регионе опубликовала «Российская газета».

В начале этого года в кировских СМИ появилась информация о том, что любители двухколёсных коней создали специальный сайт. Он помогает выстраивать безопасные и интересные велопрогулки. На днях состоялась его презентация. А накануне об этом вышел материал в федеральном издании «Российская газета».

Журналисты пообщались с инициаторами проекта. Ими выступают представители региональной федерации велосипедного спорта. Авторы проекта рассказали, что даже новичок сможет подобрать удобный веломаршрут. На сайте можно найти как мини-маршруты в городе, так и маршруты, протяжённость которых несколько сотен километров по дорогам района.

О сайте велопрогулок в Кировской области узнала вся Россия

Сейчас предложено около 20 маршрутов. Каждый из них не один раз проверен опытными велосипедистами. Также на сайте подробно описано, какая дорога ждёт путешественников и какие достопримечательности он сможет увидеть. Сейчас проект находится в стадии доработки. Но он уже заинтересовал путешественников из других регионов. У любителей пробовать новое появилось ещё одно место на карте, которое можно посетить.

Фото: vk.com/cic43, velokirov.ru

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Екатерина Сонина