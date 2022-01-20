О сайте велопрогулок в Кировской области узнала вся Россия

Материал про туристическую активность в нашем регионе опубликовала «Российская газета».

В начале этого года в кировских СМИ появилась информация о том, что любители двухколёсных коней создали специальный сайт. Он помогает выстраивать безопасные и интересные велопрогулки. На днях состоялась его презентация. А накануне об этом вышел материал в федеральном издании «Российская газета».

Журналисты пообщались с инициаторами проекта. Ими выступают представители региональной федерации велосипедного спорта. Авторы проекта рассказали, что даже новичок сможет подобрать удобный веломаршрут. На сайте можно найти как мини-маршруты в городе, так и маршруты, протяжённость которых несколько сотен километров по дорогам района.

Сейчас предложено около 20 маршрутов. Каждый из них не один раз проверен опытными велосипедистами. Также на сайте подробно описано, какая дорога ждёт путешественников и какие достопримечательности он сможет увидеть. Сейчас проект находится в стадии доработки. Но он уже заинтересовал путешественников из других регионов. У любителей пробовать новое появилось ещё одно место на карте, которое можно посетить.

Фото: vk.com/cic43, velokirov.ru