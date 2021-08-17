17 августа. О чём писала газета «Кировская правда» в этот день…

…в 1926 году

О том, чем закончилась поездка в Малмыж «на казённой лошади»

«Вятская правда» писала о наказании, которое получил заведующий одного из кировских заводов товарищ Горбунов. Мужчину наказали за то, что он «разрешал возить жену и детей в церковь в Малмыж на казённой лошади».

«На казённой же лошади Горбунов привозил к себе на завод священника, чтобы окрестить новорожденного ребёнка, — писала газета. — В настоящее время, как сообщает нам помощник прокурора Вятской губернии, Горбунов снят с должности заведующего заводом и дело о нём передано в суд».

В этом же номере газеты можно найти ещё одну критическую заметку о другом местном жителе. На этот раз — из Халтуринского района. «Несколько раз крестьяне деревни Гребеши принимали решение об оборудовании пожарного инвентаря, но каждый раз это решение срывал местный кулак Илья Ларионович. Крестьяне боятся ослушаться его, так как находятся у него в кабале. Многие крестьяне должны ему хлеб. Кулак умеет этим пользоваться и понуждать крестьян к принятию нужных ему решений».

…в 1951 году

О конкурсе песен, посвящённых Сергею Кирову

«Кировская правда» сообщала о старте конкурса текстов и музыки для будущей песни о Сергее Мироновиче Кирове. «Для поощрения авторов лучших произведений учреждены премии, — писала газета. — За тексты песен установлена одна первая премия в 500 рублей, четыре вторых — по 300 рублей и пять третьих — по 200 рублей. Такие же премии предназначены авторам мелодий. Принять участие в конкурсе могут все желающие, независимо от их возраста, образования и места работы».

Как уточняла «КП», все работы необходимо было присылать в двух почтовых конвертах. На одном из них необходимо было указать полный обратный адрес, а второй оставить без упоминаний об адресате.

…в 1961 году

О слёте зуевских кукурузоводов

Газета рассказывала о слёте зуевских кукурузоводов. «В зал заседаний правления колхоза им. Дзержинского один за другим входят начальники производственных участков, бригадиры, механизаторы, — писала «КП». — Некоторые из них бережно несут снопики кукурузы. Это экспонаты. Останутся они в конторе надолго, как свидетельство большого труда звеньевых-механизаторов. Снопики аккуратно ставятся возле стены. Вот — экспонат из Городищенского производственного участка. На высоких крепких стеблях растений — початки молочно-восковой спелости. Вырастил такую кукурузу звеньевой А.П.Кулаков. Каждый из 20 гектаров даст не менее 350 центнеров зелёной массы с початками. Рядом расположены снопы кукурузы из шестого производственного участка. И там звеньевой М.А.Архипов на площади 40 гектаров вырастил кукурузу около трёх метров высотой. По 350-400 центнеров зелёной массы с каждого гектара получат звеньевые — товарищи Семаков, Чижов и другие. Початки молочно-восковой спелости и у этих кукурузоводов будут».

…в 1991 году

О случае на концерте в Амстердаме

В подборке сообщений «Разные новости» от ТАСС газета сообщала о необычном случае на концерте в Амстердаме. «Во время своего выступления 44-летний голландский певец Ян ван Муларт так запрыгал и задёргался, что у него изо рта вылетели искусственные зубы, — информировала газета. — Траектория их полёта закончилась в первых рядах зрительного зала. Все мольбы певца вернуть зубы оказались тщетны — нашедший их аноним не пожелал расстаться таким сувениром от своего кумира».