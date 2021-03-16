О страданиях кировских диск-жокеев, мотоциклах и джемперах

16 марта. О чем писала «Кировская правда» в этот день

…в 1951 году

О мотоциклах и джемперах

«Колхозники изучают мотоцикл» – под таким заголовком газета публиковала новость о начале работы курсов мотоциклистов в Нолинском (на тот момент – Молотовском) районе. «Они открылись в сельхозартели «Ударник», – писала «Кировская правда». – Инициатива появления курсов исходила от местной молодёжи. Бригадиры артели П. Кощеев, М. Кощеев, колхозник П. Погудин и другие с увлечением изучают материальную часть и правила вождения мотоцикла».

В числе других коротких новостей номера газета рассказывала о решении слободских меховщиков «встать на вахту мира» (укреплять его с помощью стахановского труда, повышая количество изделий); о победе конькобежки Марии Исаковой на соревнованиях на приз имени С.М. Кирова, а также том, что «коллектив Кировской трикотажной фабрики начал изготавливать одежду к весенне-летнему сезону: полушерстяные и хлопчатобумажные жакеты, джемперы и детские костюмы новых фасонов». «Фабрика уже выработала 30 тысяч штук этих изделий», – писала «КП».

…в 1971 году

О «взрослом» спектакле в театре кукол и визитках для таксистов

Газета сообщала о необычном спектакле, появившемся в репертуаре кировского Театра кукол. «Он предназначен только для взрослых, – писала «КП». – Действующие герои постановки «Сокровище Сильвестра» – испанский пират Дон Луис, восточный пират Шейх, его слуги – Панчо и Одноглазый, девушки Фелиция и Аоколуамеорло, монах Маркуччио и американский бизнесмен Смит, а также гангстеры и обезьяны. Спектакль поставлен по сатирической комедии болгарского драматурга А. Вагенштейна. Режиссёр – заслуженный артист РСФСР А. Афанасьев, музыкальное оформление – заслуженный работник культуры С. Сахар».

Также 16 марта 1971 года «КП» писала о нововведениях в кировских такси. «Для улучшения обслуживания пассажиров в них вводятся визитные карточки водителей, – информировала газета. – Из карточки пассажир сможет в случае нужды узнать имя, фамилию и отчество шофёра, номер телефона дежурного диспетчера, наименование автотранспортного предприятия. Новшество накладывает на водителя определённую ответственность и повышает культуру обслуживания. Визитками уже оборудованы все кировские такси, включая и 10 новых машин марки ГАЗ-24 «Волга», пришедших на днях из города Горький».

…в 1981 году

О страданиях кировских диск-жокеев

«Кировская правда» писала о проблемах организации досуга в областном центре. «Многие существующие дискотеки ничем не отличаются от обычных танцев, – сетовала газета. – Диск-жокеям в Кирове пока учиться негде, хотя учиться надо многому. Кировчане хотели бы услышать на дискотеке новые песни советских исполнителей, но «свежие» пластинки практически невозможно купить, они встречаются только на выставках грампластинок».

«Хорошо, если бы в Кирове был бы организован центр по подготовке диск-жокеев, где они могли бы учиться, обмениваться опытом, записями. Получать комплекты пластинок для составления новых программ, – продолжала «КП». – То же самое и с аппаратурой, ведь сейчас в магазинах непросто достать качественный стереофонический магнитофон, а для хорошей дискотеки нужен именно такой, да ещё и не один».

Газета также отмечала, что в Кирове почти не было в продаже микрофонов, наушников и даже магнитную ленту часто было не найти. «Чтобы решить эти проблемы, нужна помощь и горкома ВЛКСМ, и отделов культуры Кировского горисполкома и облсовпрофа, ну и, конечно, инициатива самих организаторов диско-клубов», – писала «Кировская правда».