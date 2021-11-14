О темпах вакцинации, новом главе Общественной палаты региона и виртуальных участниках «Ночи искусств»

О чём говорят: топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю

1. Кировская область вошла в число регионов с наиболее высокими темпами вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Руководитель ведомства отметил, что в России «на данный момент темпы прививочной кампании составляют 400 человек на 100 тысяч населения».

– Наиболее высокие темпы вакцинации в восьми регионах РФ: в Кировской, Тюменской, Пензенской, Липецкой областях, в Чукотском автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Калмыкии и в Приморском крае, – сказал министр.

Как отметили в региональном минздраве, сейчас Кировская область занимает шестое место в стране по темпам вакцинации (638 вакцинированных на 100 тысяч человек в день). Первым компонентом вакцинировано более 520 тысяч человек, вторым – 443 тысячи. Повторную вакцинацию прошли более 56 тысяч человек.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– Кировская область продолжает сохранять достаточно высокие темпы вакцинации. Все условия для прохождения вакцинации в регионе созданы.

2. Председателем кировской Общественной палаты пятого созыва стал Сергей Улитин.

На первом пленарном заседании палаты очередного созыва кандидатуру заместителя директора ЗАО «ВТК-Энерго» поддержал 41 человек из 57 присутствующих.

Сергей Николаевич – уроженец города Кирова (родился 1 августа 1967 года). Выпускник школы №14 и электротехнического факультета Кировского политехнического института. Служил в войсках ПВО на Дальнем Востоке. Трудовой путь начинал на заводе «Сельмаш» энергетиком цеха, затем работал инженером в «ВТК-Энерго». С 2007 по 2012 год занимал должность заместителя главы города Кирова.

Кроме того, Сергей Улитин прошёл обучение по «Президентской программе подготовки управленческих кадров для народного хозяйства РФ», изучил опыт реформ ЖКХ и энергосбережения на предприятиях Германии и Швеции.

В пленарном заседании Общественной палаты, на котором прошли выборы нового председателя, принял участие губернатор Кировской области Игорь Васильев. Он напомнил, что, по данным рейтингового агентства «РАЭКС-Аналитика» и Общественной палаты РФ, Общественная палата Кировской области занимает 8 место из 85 по значимости региональных общественных палат для НКО в субъектах РФ.

– Я уверен, что на достигнутом результате кировская Общественная палата не остановится. Желаю стать лидером рейтинга по итогам работы пятого созыва, – сказал Игорь Васильев.

3. До 14 ноября жители региона могут поучаствовать в переписи населения в формате онлайн.

На начало этой недели 75,2% жителей Кировской области уже приняли участие в переписи населения. В том числе через портал Госуслуг переписные листы заполнили 15,3% жителей региона.

– Цифровой формат переписи – это и удобство, и экономия времени, и эпидемиологическая безопасность, – подчеркнула министр экономического развития Кировской области Наталья Кряжева. – Через портал «Госуслуги» перепись можно пройти с любого мобильного устройства, в любое удобное время, в любом месте, где есть интернет-связь, – дома, за городом.

Во всех населённых пунктах Кировской области работают 2400 переписчиков. Все они регулярно сдают тест на коронавирус, обязаны носить маску и перчатки. Стационарные участки также будут работать до 14 ноября.

4. «Ночь искусств» в Кировской области собрала тысячи виртуальных участников.

Многие ранее запланированные мероприятия пришлось оперативно перенести в онлайн.

– Но для кировских учреждений культуры это не стало новинкой, мы имеем достаточный опыт по ведению трансляций своих мероприятий в Интернет и в частности на портале «Культура.РФ», – говорит министр культуры Кировской области Татьяна Мазур.

Она подчеркнула, что сейчас организовать трансляцию может любая библиотека, дом культуры или музей. Самое главное – это подготовить концертную программу, экскурсию, лекцию, показ и вооружиться смартфоном. Кстати, таким образом, трансляции культурных событий из Кировской области становятся доступными для зрителей из разных городов России.

Что касается очных мероприятий (которые также имели место), то они были организованы с соблюдением текущих профилактических правил и норм Роспотребнадзора: масочного режима, социальной дистанции и наличия у посетителей QR-кодов.

5. Компания «Промышленная упаковка» из Вятских Полян станет первым предприятием региона, которое получит беспроцентный заём в 30 млн рублей от Фонда развития моногородов.

Средства Группы ВЭБ.РФ будут направлены на создание производства изделий из пенополистирола. Предполагается приобретение грузовых транспортных средств, оборудования по производству изделий из вспенивающегося полистирола, другой спецтехники. В результате общий объём производства по всем видам продукции (упаковка для дверей, бытовой техники, листового стекла, теплоизоляционные плиты) будет увеличен более чем в 2 раза.

Общая стоимость инвестпроекта – свыше 80 млн рублей. Будет создано около 30 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия.

Фото Александра Папырина