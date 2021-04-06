О том, как кировчане поддерживали Анджелу Дэвис

…в 1971 году

О том, как кировчане были возмущены полицейским произволом американских властей

«Кировская правда» публиковала письма в поддержку американки Анджелы Дэвис, заключённой в США под стражу. В одном из посланий – от учеников 10-в класса средней школы рабочей молодёжи №1 г. Кирова – говорилось: «Выражаем возмущение полицейским произволом американских властей, бросивших в тюрьму Анджелу Дэвис только за то, что она коммунистка, за то, что у неё чёрный цвет кожи. Мы восхищены её мужеством и стойкостью, её борьбой за правду и свободу».

«Почти все ученики нашего класса – работники текстильного комбината. Работаем и учимся, – продолжали авторы письма. – У нас иная судьба, чем у трудовой молодёжи Америки. Мы имеем постоянную работу, не тревожимся о завтрашнем дне, мечтаем о будущем и верим в это будущее. Мы учимся в хорошо оборудованной школе, нам дают оплачиваемые ученические дни. Недавно нас поселили в благоустроенное общежитие. В таких условиях мы должны и обещаем хорошо учиться. Наши знания нужны Родине. Мы требуем свободы для Анджелы Дэвис. И в застенках она в рядах борцов за правду и справедливость. Мы с вами, Анджела!».

…в 1981 году

О письмах родителям космонавта Виктора Савиных

«Адрес: Берёзкины, Савиных» – в заметке под таким заголовком газета сообщала о письмах, которые родителям космонавта Виктора Савиных писали со всех концов Союза. «Не проходит дня, чтобы почтальон не принёс в этот небольшой деревянный дом в Оричевском районе пачку писем и телеграмм. Пётр Кузьмич уже и папку особую завёл, куда складывает поздравления, но уже в папку они не входят», – писала «Кировская правда».

«Такого напряжения в работе Быстряжского отделения связи, пожалуй, никогда не было, – отмечала газета. – Шутка ли, за полмесяца в адрес родителей кировского космонавта поступило больше ста почтовых отправлений. Девушки с почты их не задерживают, доставляют, как только получат. Пишут и знакомые, и незнакомые. Вот пишет кировчанка Бобрикова – бывшая «блокадница» из Ленинграда, изучавшая в университете астрономию. Она чувствует себя причастной к подвигу земляка. Вот, что она написала: «Счастливый знак Овна – для Виктора, победителя!». Да, что там скрывать, мы все себя чувствуем немного причастными к победе и полёту «Союза-Т4», ведь наш он в конце-то концов – Виктор, вятский!». В открытках и письмах – радость и ликование. Причём география почты Савиных весьма широка: Свердловск, Пермь, Ленинград, Казахстан, Москва… А уж про нашу область и говорить нечего.

…в 1991 году

О хлебном ажиотаже в областном центре

Газета сообщала о завершении в областном центре «хлебного ажиотажа». «Хлеб мы теперь покупаем в разумных пределах, – отмечала «КП». – Однако, как показали первые дни апреля, ограничения в торговле хлебобулочными изделиями остались. К примеру, 2 апреля в гастрономе на ул. Пролетарская, 41 женщина, семья которой состоит из четырёх человек, хотела купить буханку чёрного и батон. Но кассир потребовала что-то одно положить обратно в лоток. Пришлось покупательнице ещё раз идти в магазин. Везде ли продавцы так строги? Нет, во многих магазинах можно сразу купить и белый, и чёрный хлеб».

Как отмечал на страницах «Кировской правды» заведующий отделом торговли Кировского горисполкома А.В.Малых, «сбить хлебный ажиотаж оказалось делом чрезвычайно трудным и накладным»: «Израсходовано большое количество муки. И большая её часть превратилась в сухари, которые люди спешно заготовляли. Напомню, что нами было принято решение: максимально увеличить производство и продажу хлеба в последние три дня марта. 2 апреля продажа сократилась почти втрое. Многие покупатели, заходя в магазин и убедившись в том, что хлеб лежит в достаточно широком ассортименте, не делая покупки, уходили. Безусловно, норма продажи хлеба по одной буханке в руки была временной. С 5 апреля распоряжением Горисполкома она приостановлена. Работники торговли будут руководствоваться ранее существовавшими правительственными нормами отпуска хлебобулочных изделий – два килограмма».