15 декабря. О чём писала газета «Кировская правда» в этот день…

…в 1945 году

О лекциях для домохозяек

Газета писала об организации изучения избирательного закона среди домашних хозяек города Котельнича. «Желающих заниматься оказалось немало – 35 человек, – сообщала «Кировская правда». – Создано два кружка. В ходе их работы агитаторы по просьбе домохозяек рассказали им о суде над главными военными немецкими преступниками, проходящем в Нюрнберге, и о том, как готовятся к выборам в Верховный Совет СССР в разных городах и сёлах страны».

«КП» отмечала, что не все желающие домохозяйки смогли поучаствовать в работе кружков. Кому-то помешало состояние здоровья, кому-то другие причины. «Специально для этих женщин организован выпуск стенной газеты, – сообщала «Кировская правда». – Это дело взяли на себя учительницы Платунова и Кочергина, а также домохозяйка Лачкова».

…в 1960 году

О том, как кировский актёр сыграл Ленина

Актёр Кировского драматического театра Б.Шарапов рассказал на страницах газеты о том, как он работал над образом Владимира Ленина.

«Для каждого актёра является почётной задачей создание образа нашего современника, советского человека, на которого устремлены взоры людей всего мира, – образ человека-созидателя, – писал кировский артист. – Создание образа вождя мирового пролетариата считаю важным событием в моей жизни. Когда в 1952 году я узнал, что буду работать над образом Володи Ульянова в пьесе И.Попова «Семья» в Ульяновском театре, то подумал: смогу ли я, молодой актёр, взяться за эту почётную и ответственную задачу? С большим трепетом и волнение работал над образом молодого Ульянова, старался вложить все свои силы и энергию. Бывал не раз в музеях, смотрел документальные фильмы и материалы о Ленине. И вот, когда в 1960 году в Кирове мне вновь пришлось работать над образом Владимира Ильича в спектакле-композиции драматического театра, я вкладывал всё своё умение, все силы отдавал, чтобы создать хотя бы частицу того, что напоминало бы этого великого человека… Судить, конечно, не мне, а нашему требовательному зрителю, смог ли я что-то достичь в этой работе. Так что главное событие уходящего 1960 года для меня – именно работа над образом Владимира Ильича Ленина».

…в 1970 году

О строительстве дворца пионеров

«Строится дворец-мемориал», – сообщала «Кировская правда», сопровождая новость снимком будущего здания. «Проектом предусматривается создать целый комплекс, главная тема которого – созидание. На участке должны разместиться детский городок из набора скульптурно-игровых групп, туристская гостиница для ребят, небольшое законченное сооружение, символизирующее радостный пионерский труд, – сообщала «КП». – Во дворец с главного и южного входов будут вести пологие подъёмы без ступеней (по ступенькам отрядам маршировать неудобно). Эти подъёмы плавно перейдут в главный внутренний подъём».

«Авторы намерены сделать галереи четырёх этажей здания зелёными висячими садами, – отмечала газета. – На барьерах будут установлены устройства, позволяющие растениям развиваться в условиях зимнего пониженного освещения. Для этого цветочницы оснащены подсветом. Предстоит заказать специальные лампы, обладающие повышенной фотосинтетической разрешающей способностью. Это очень важно. Зелёные «сады» придадут интерьеру характер не только мемориала, но и уютного дома. Ведь Дворец – второй дом для детей».