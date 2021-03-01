О том, как в Кирове освистали Андрея Державина

1 марта. О чем писала «Кировская правда» в этот день…

…в 1951 году

О торговле по сниженным ценам

Газета рассказывала о начале торговли в Кировской области по новым, сниженным ценам. «Оживлённо идут продажи в городе Кирове, – сообщала «КП». – Например, в магазине №1 «Гастроном» за первый день по сниженным ценам было продано рыбы, колбасных изделий, крупы, масла, конфет, печенья и других продуктов на 57 тысяч рублей. Это значительно больше обычного. Много покупателей и в других магазинах города».

Отметим, что Постановление Совета Министров CССР и Центрального Комитета ВКП(б) «О новом снижении государственных розничных цен на продовольственные и промышленные товары» было опубликовано в «КП» днём ранее, 1 марта 1951 года. Согласно документу хлеб, крупы и мясо становились дешевле на 15 процентов. Печенье, вафли, томатные соки, крепкие напитки, духи и одеколоны дешевели на 10%, махорка – на 15%, спички – на 20%, соль– на 21%, а цемент – на 22%.

Также, отмечала газета, в областном центре с приходом марта приступили к расширению сети торговых точек. «На улицах города для лучшего обслуживания покупателей в весенне-летний период на улицах открывается 67 ларьков, киосков, лотков по продаже овощей, картофеля, ягод, кондитерских изделий, безалкогольных напитков».

…в 1971 году

О лечении грязями в Вятских Полянах

В Вятских Полянах открыли новую грязеводолечебницу. Как сообщала «Кировская правда», она начала работать в больнице местных машиностроителей. «В корпусе созданы все условия для лечения радикулита, заболеваний суставов, печени и желудка, – писала газета. – Для лечебных ванн сюда завезена нижнеивкинская грязь, которая будет доставляться в дальнейшем регулярно. Для больных это будет большим удобством: курс лечения они могут проходить, можно сказать, в домашних условиях, отпадёт необходимость приобретения путёвки».

«Дирекция и строители ОКСа позаботились о том, чтобы окружить пациентов уютом, – отмечала «КП». Здесь будут лечиться не только стационарные больные, но и те, кому требуется амбулаторное лечение. Пропускная способность заведения – 60 человек в день. Грязеводолечебница уже приняла первую партию больных».

…в 1991 году

О свисте на концерте группы «Сталкер»

Газета публиковала письмо кировчанки, побывавшей на концерте популярной группы «Сталкер», но оставшейся очень недовольной увиденным и услышанным. «Во-первых, начало концерта в цирке было задержано на 1 час, – написала В. Еждина. – Потом ещё минут 15 нас «развлекал» конферансье. Певец Андрей Державин вышел в 19.15, а в 20.00 он уже спел свою коронную «Не плачь, Алиса!». Итого, концерт длился 45 минут!»

Кировчанка сообщила, что билет обошёлся ей в 7 рублей. При этом читательнице пришлось «с боями» штурмовать здание цирка («в вестибюль нас буквально внесла толпа, высадив стеклянную дверь»). Затем она отстояла четыре очереди в гардероб (везде заканчивались свободные места), а дальше терпела присутствие в зале большого количества «улюлюкающих подростков» («Некоторые сели по краям арены, свесив ноги в валенках»).

«Державин появился в зале под оглушительный свист, – писала читательница. – Я надеялась, что певец скажет в микрофон, что, если это не прекратится, он покинет зал. Однако этого не случилось. Напротив, он сам провоцировал этот вой и, если только зал немного затихал, говорил: «А почему молчим? Ну-ка свистнем!» Из первых двух песен я не разобрала ни слова: только бум-бум, прямо до сердца. Мне стало плохо, я хотела уйти, но в проходах стояла толпа, и не было никакой возможности протиснуться…»

Ранее «КП» рассказывала о коровах на льду в областном центре.