О том, как в праздничные дни будут работать медучреждения Кирова

Как и в предыдущие годы сотрудники экстренных служб встретят новый год на дежурстве.

Так, круглосуточно можно будет позвать на помощь бригаду скорой помощи или обратиться в приемный покой: Центра травматологии, офтальмологической больницы, стоматологической поликлиники и областной детской больницы. В регионе будут без отдыха в главную ночь года работать 137 бригад, из них 46 в областном центре. Санавиация также будет на дежурстве.

В новогодние каникулы в кировских поликлиниках каждый день будут дежурить участковые терапевты, педиатры и врачи-специалисты. Министерство здравоохранения области сообщает, что график их работы доступен на сайте «Электронная регистратура«.

Ежедневно с 8 утра и до 8 вечера, для пациентов с установленным диагнозом COVID-19 будет открыт Амбулаторный центр коронавирусной инфекции на улице Молодой Гвардии, 98.

Фото: medkirov.ru