29 июня. О чём писала газета «Кировская правда» в этот день…

…в 1951 году

О перевыполнении планов по продаже книг

В статье под заголовком «Книгу – в деревню» газета рассказывала о том, как в Кировской области прошёл месячник сельскохозяйственной книги. «Предварительные итоги показывают, что мероприятие позволило добиться некоторых успехов, – сообщала «Кировская правда». – Например, в Белохолуницком районе за две декады июня продано литературы на 10 тысяч рублей, в том числе на 6360 рублей книг по вопросам сельского хозяйства. Месячный финансовый план по книготорговле в этом районе выполнен почти в полуторном объёме задолго до срока».

По информации газеты, в двух районах области – Подосиновском и Халтуринском – план удалось также перевыполнить, практически вдвое. Однако, в ряде других населённых пунктов дела с продажей книг обстояли не так хорошо. «В большинстве районов половина июня ушла на «раскачку» и до сих пор не заметно существенного перелома в продаже сельскохозяйственной книги, – отмечала «КП». – Нельзя дальше мириться с таким отношением к продвижению литературы. Книги должны стать необходимой принадлежностью каждой колхозной библиотеки, колхозного актива».

…в 1971 году

О том, почему молодожёны обмениваются кольцами

«В кировский ювелирный магазин «Рубин» поступила большая партия обручальных колец. Широкие и узкие, толстые и тонкие, 750-й и 958-й пробы – на любой вкус», – информировала «КП» и рассказывала о том, как появилась традиция обмена кольцами у молодожёнов.

«Красивый обычая уходит в седую старину, – писала газета. – Кольца издавна считались символом верности и любви, знаком того, что отныне молодым идти по жизни вместе, а невзгоды делить пополам, поддерживая в трудную минуту. Было время, когда обычай, казалось, умер. Потом возродился вновь. Сейчас редкая молодая пара не приобретает колец для самого счастливого в жизни дня. И тишина стоит в зале, когда Она надевает Ему кольцо на безымянный палец…»

Помимо обручальных колец «Кировская правда» советовала читателям обратить внимание и на другие украшения, которые можно было приобрести в областном центре – кольца с рубином («камнем любви, гнева и крови») или александритом, меняющимся в зависимости от времени суток («утром зеленоватого, почти бесцветного, вечером вспыхивающего кровавыми искрами»).

…в 1991 году

О дефиците кваса и лимонада

Газета писала об установившейся в областном центре жаркой погоде, но сообщала, что «в душном городе негде утолить жажду стаканом шипучей газировки, кружкой холодненького кваса или какого-нибудь ещё пенного напитка».

«За квасом – длинные очереди, лимонад – редкий гость на прилавках в магазинах, – констатировала «КП». – При этом в соседней Казани о таких проблемах не слышали. Там прохладительных напитков хоть запейся. А что же мы, вятские, лыком, что ли, шиты? Или живём в ячменном краю?»

Впрочем, по результатам проведённого газетой расследования, причина нехватки напитков была другой – нехватка бутылок и нехватка заявок от магазинов, которые бы были готовы продавать квас из бочек. «Напитки есть, но их не берутся реализовывать те, кому это положено делать в силу профессиональной принадлежности, – писала «Кировская правда». – А в проигрыше, как всегда. Остаётся рядовой кировчанин. И рыщет он с бидоном или банкой в руках в поисках жёлтой цистерны. А, обнаружив, стоит намертво, до победного конца. Но случается, что конец этот бывает совсем не победным, так как квас, по закону подлости, как раз перед ним и закончится. А в это время администрация пивзавода не знает, куда сбыть свою продукцию: то бутылок нет, то заявок».