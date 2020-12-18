О вакцине, новых авиарейсах, новобранцах и промышленности в пандемию

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 11 по 17 декабря.

В регионе началась вакцинация от COVID-19. Прививочные пункты были открыты в областном центре в минувшую субботу. При этом запись желающих защититься от новой коронавирусной инфекции стартовала ещё в начале декабря по единому телефонному номеру «122». На момент начала вакцинации граждан, готовых сделать укол, уже было более 1 тысячи человек.

Где в регионе можно сделать прививку от коронавируса

В министерстве здравоохранения региона пояснили: первая партия вакцины поступила в область в количестве 200 доз, далее были доставлены ещё 700. Препарат распределён по прививочным пунктам, куда в первую очередь приглашают медицинских работников, педагогов, работников социальной службы. То есть тех, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей.

Как подчеркнул первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, для организации масштабной вакцинации населения в регионе предварительно провели необходимый комплекс всех подготовительных мероприятий. Обучение прошли аптечные и медицинские работники, им разъяснили особенности использования и транспортировки вакцины.

Вакцинация проводится в поликлиниках Кировского клинико-диагностического центра: №№ 1, 5 и 7, а также на базе поликлиник межрайонных лечебно-диагностических центров в Яранске, Слободском, Лузе, Кирово-Чепецке, Вятских Полянах, Советске, Нолинске, Котельниче, Омутнинске.

О «самочувствии» промышленного производства

Вятские сводки по числу заболевших, на минувшей неделе продемонстрировали некоторое снижение. Для того, чтобы закрепить тенденцию, необходимо продолжение соблюдения противовирусных мер, о которых знают все: маски, мытьё рук, социальная дистанция и самоизоляция для представителей групп риска.

Как «чувствуют» себя в таких условиях кировские предприятия? В Кировстате на днях рассказали, что объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам обрабатывающих производств за период январь–ноябрь 2020 года на Вятке продолжает сохранять положительную динамику. За одиннадцать месяцев он составил 104,8% к уровню аналогичного периода 2019 года.

– Показатель объёма отгруженных товаров по основным видам обрабатывающих производств в Кировской области за этот период вырос более чем на 10,3 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 224 млрд рублей. Годом ранее показатель составлял 213,7 млрд рублей, – прокомментировал министр промышленной политики Кировской области Андрей Перескоков.

Наибольшие темпы роста отгруженных товаров и выполненных работ отмечаются в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, – 121,3%. Производство химических веществ и химических продуктов увеличилось до 112,8%, прочей неметаллической минеральной продукции – до 105,7% (подробнее – на схеме).

В новые квартиры переедут 782 человека

Ещё – хорошая новость недели. Губернатор Игорь Васильев вручил кировчанам ключи от новых квартир, построенных в рамках федерального проекта «Расселение аварийных домов» нацпроекта «Жильё и городская среда». В 2020 году в областном центре были построены два крупнопанельных многоквартирных жилых дома. Первый – 228-квартирный на ул. Зеленина, 7а.

Второй – 101-квартирный на ул. Садовой,6а. По словам и.о. министра строительства Ирины Кислухиной, дома возведены из железобетонных конструкций: стены выполнены из трёхслойных стеновых панелей с гибкими стеклопластиковыми связями однорядной разрезки.

Как подчеркнул глава региона, в новые дома переедут 782 человека. Одну из готовых квартир Игорь Владимирович оценил лично, заглянув в гости к многодетной семье Грудцыных.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, здесь и у родителей, и у троих детей будут свои комнаты. Хозяйка новой квартиры Екатерина Васильевна рассказала, что прежде они жили в аварийной квартире, где не было нормальных условий.

Новый руководитель УФСИН по региону

Другая встреча из рабочего графика губернатора: в начале недели главе региона представили нового начальника УФСИН России по Кировской области. На этот пост назначен Сергей Павленко, полковник внутренней службы. Игорь Владимирович поздравил его и пожелал успехов в службе. При этом Игорь Васильев отметил большой опыт нового руководителя в правоохранительных и силовых структурах.

Указ о назначении Сергея Павленко подписан президентом России Владимиром Путиным 25 ноября. Сергей Владимирович служит во внутренних органах с 1993 года. До этого Сергей Павленко возглавлял УФСИН Калужской области, а ещё ранее был первым заместителем начальника ГУФСИН по Нижегородской области.

В Кремлёвский полк

На службу в Президентский полк тем временем отправились 10 новобранцев из Кировской области. Это ребята из Кирова, Орлова, Вятских Полян и Унинского района. От имени губернатора призывников поздравил первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Кировской области, председатель областной призывной комиссии Николай Журков.

– Не многим даётся честь служить в Президентском полку, вы прошли серьёзный отбор. На службе вы почувствуете свою соприкосновенность с историей страны. Гордость за то, что вы будете представлять Кировскую область на службе, наполняет наши сердца. Не всем регионам даётся право направлять своих ребят служить в Президентском полку. Уверен, что ваши близкие вами уже гордятся, как и мы, – сказал Николай Журков.

Авиарейсы в Сочи – круглый год

И о том, что будет. Утверждён перечень маршрутов, которые планирует выполнять из Кирова авиакомпания «РусЛайн» с января 2021 года. Ранее о них на пресс-конференции в областном центре говорил председатель правительства области Александр Чурин.

– С 5 января начнут выполняться новые авиарейсы из Кирова в Уфу, Калугу, со 2 января – рейсы в Екатеринбург. Также с января по май и с октября по 31 декабря будут выполняться рейсы в Сочи. Таким образом, с учётом летнего расписания «Победы», рейсы из Кирова в Сочи станут круглогодичными, – рассказал министр транспорта Кировской области Николай Соколов. – Билеты на новые направления продаются.

Путешественникам на заметку: рейсы в Сочи и Екатеринбург будут выполняться дважды в неделю, по средам и субботам. Рейсы в Калугу и Уфу будут по вторникам и четвергам. Все полёты – на канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 вместимостью 50 мест.

Рейс в Калугу организован в рамках сотрудничества между правительствами Кировской и Калужской областей. Данное направление примечательно тем, что в Калуге, пункте назначения, работают терминалы для внутренних и международных рейсов. Благодаря этому для пассажиров из Кировской области будет организована удобная стыковка на международные рейсы, что позволит существенно сократить время ожидания между рейсами. В результате кировчане смогут удобно улететь в Турцию, Грецию, Тунис.