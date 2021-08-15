О «Васнецовском августе», Интернете для ещё 100 тысяч жителей и обновлении ЦРБ

О чём говорят: топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю с 9 по 15 августа.

1. Губернатор Игорь Васильев принял участие в открытии арт-проекта «Васнецовский август».

Мероприятие прошло в Вятском художественном музее им. братьев Васнецовых. Арт-проект является продолжением Всероссийского Васнецовского пленэра, который состоялся уже в 16-й раз.

— Мы рады видеть на Вятской земле художников, для которых дороги имена Виктора и Аполлинария Васнецовых, наших земляков, — отметил губернатор Игорь Васильев. — В 2021 году проект стал победителем грантового конкурса в рамках национального проекта «Культура» и получил поддержку от Российского фонда культуры. Это событие дорого для жителей города Кирова и области, оно объединяет в себе историю и современность.

Отметим, что в числе приглашенных гостей на мероприятие пришли представители вятской медицины — главные врачи: Станции скорой медицинской помощи Сергей Одношивкин, Кировской областной клинической больницы Вадим Ральников, Кировской горбольницы № 2 Ирина Морозова и Кировской городской больница № 5 Согомон Аракелян. Их присутствие было неслучайно — как отметил глава региона, именно благодаря самоотверженной работе медиков арт-проект, собравший художников из разных регионов, стал возможен несмотря на пандемию.

Работать на улицах города и в его живописных окрестностях живописцы будут до 20 августа.

12 российских художников стали участниками нынешнего пленэра. Они представляют профессиональные художественные объединения из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Костромы, Перми, Сергиева Посада.

2. В регионе завершились работы по первому этапу федерального проекта «Устранение цифрового неравенства».

Бесплатный доступ к Интернету получили 100 тыс. жителей 228 малых населённых пунктов. Последние километры оптики в рамках проекта были проведены (исполнитель — ПАО «Ростелеком») до деревни Федосята Белохолуницкого района, посёлка Межколхозстрой в Слободском районе и села Пищалье Оричевского района. Точки доступа там заработали в июле 2021 года.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, на сегодняшний день жителям перечисленных населённых пунктов доступны все интернет-ресурсы на скорости до 10 Мбит/с, в том числе сайты региональных и муниципальных органов власти.

Алексей Сухих, и.о. министра информационных технологий и связи региона:

— В 2021 году в Кировской области отобраны 103 населённых пункта с численностью более 20 тыс. жителей, в которых будут устанавливаться базовые мини-станции мобильного оператора. Благодаря им пользователи получат уверенную мобильную связь на территории населенного пункта и в радиусе до 2,5 километров от станции.

3. В центрах «Мои Документы» Кировской области начался приём заявлений от граждан о включении в список избирателей для голосования на сентябрьских выборах.

Сделать это можно до 13 сентября 2021 года включительно в любом из центров. В заявлении указываются персональные данные заявителя, сведения о месте нахождения в дни выборов и номер избирательного участка, на территории которого он намерен проголосовать. Определить участок можно на сайте ЦИК с помощью сервиса «Найди свой избирательный участок».

Заявление о включении в список избирателей также можно оформить с помощью Единого портала Госуслуг и в территориальной или избирательных комиссиях.

4. В Кирово-Чепецкой ЦРБ завершили модернизацию отделения реанимации.

Как рассказал главный врач Кирово-Чепецкой ЦРБ Алексей Бастраков, результатом проведённой модернизации стало двукратное увеличение коечного фонда реанимации.

– В среднем за месяц мы принимаем около 30-35 человек. Из-за распространения коронавирусной инфекции нагрузка на отделение сильно увеличилась. Благодаря проведённой в отделении модернизации мы можем оказывать помощь в больших объёмах и на более высоком уровне, – поделился главный врач.

По словам Алексея Бастракова, в настоящее время с учётом расширения коечного фонда медицинское учреждение планирует расширять кадровый состав, развивать хирургическое отделение. Так, в этом году на работу в районную больницу придёт доктор, обучающийся в настоящее время по целевому направлению. Кроме того, ЦРБ ведет подготовку медицинских сестер по направлению «анестезиология».

5. В Вятскополянском районе завершили строительство межпоселкового газопровода.

Газопровод идёт от деревни Дым-Дым-Омга на деревню Виноградово с отводом на деревню Новый Пинигерь, посёлок Казанка и отключающим устройством на посёлок Матанский Кордон.

Новая сеть общей протяженностью 8,34 км создаст условия для газификации ещё 155 домовладений, а также мечети в деревне Новый Пинигерь, сельского клуба, пожарного депо и магазина.

Объект построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на 2021 – 2025 гг.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

— Природный газ поступает в населенные пункты 14 районов области и 3 городских округах, газифицировано свыше 260 тысяч квартир и индивидуальных домовладений. Уровень газификации Кировской области составил 47,9%. Одной из приоритетных задач правительства региона остается развитие систем газоснабжения.

Фото Александра Папырина